George Russell won zondag in Brazilië zijn eerste Grand Prix uit zijn loopbaan, maar het verhaal van de dag speelde zich af bij het team dat op de zesde en zevende plaats eindigde. Voor even leek het wel alsof het crisis was bij Red Bull, dat toch allang zeker is van beide wereldtitels.

Terwijl de coureurs zich één voor één meldden in de zogeheten mixed zone, een plek in de paddock waar rijders journalisten te woord staan, waren Max Verstappen en Sergio Pérez nog nergens te bekennen. Achteraf bleek dat de twee teamgenoten een gesprek hadden in het motorhome van Red Bull Racing. Insteek van het gesprek: waarom weigerde Verstappen gehoor te geven aan de teamorder om Pérez voorbij te laten?

Wat daarbinnen precies werd besproken wilde geen van de betrokkenen zeggen. Maar ook als je niet bij dat gesprek aanwezig was geweest, kon je wel raden hoe de sfeer was. Pérez kwam met een gezicht dat op onweer stond als eerste naar buiten. Verstappen volgde een paar minuten later en oogde ontspannen, zoals wel vaker na een race.

Het was duidelijk dat beiden niet gingen vertellen wat zich binnen had afgespeeld. Verstappen wilde wel kwijt dat hem al langer iets dwarszat en dat hij blij was dat deze kwestie nu op tafel lag en was uitgesproken. "Ik begrijp heel goed dat 'Checo' nu teleurgesteld is", zei Verstappen.

"Maar ik heb hem ook uitgelegd waarom ik dit gedaan heb. Ik deed het omdat er iets in het verleden is gebeurd. We zijn nu eindelijk bij elkaar gekomen om daarover te praten. Als team begrijpen we elkaar en nu moeten we samen vooruit."

Horner weigert in te gaan op het incident

Teambaas Christian Horner was vooral bezig om het voorval tussen zijn twee rijders niet groter te maken dan het al was. "Het heeft geen zin om terug te blikken", begon hij zijn verhaal tegenover verschillende media.

"Het is nou eenmaal gebeurd. Wij als teamleiding hebben gesproken met beide coureurs en onderling hebben ze ook hun woordje gedaan. De lucht is geklaard en in Abu Dhabi staan alle neuzen weer dezelfde kant op."

Horner wilde net als zijn coureurs niet ingaan op het bewuste voorval waar Verstappen op doelde. "Het maakt nu ook niets meer uit. Het gaat er vooral om dat we er als team alles aan gaan doen om 'Checo' aan de tweede plaats in het wereldkampioenschap te helpen."

Pérez: 'Verstappen heeft titels vooral aan mij te danken'

Het is de vraag of 'Checo' er net zo over denkt als zijn teambaas. Tegenover Mexicaanse media zei de 32-jarige Pérez dat Verstappen zijn twee titels "vooral aan mij" te danken heeft en dat Verstappen daarom wel wat dankbaarder richting zijn teamgenoot mocht zijn. Voor de duidelijkheid: dit zei Pérez nadat hij het bewuste gesprek met Verstappen en Horner had gevoerd.

Die uitspraak van Pérez is wellicht wat overdreven - zo heeft Verstappen dit seizoen een recordaantal punten gescoord - maar het geeft wel aan hoe het Mexicaanse kamp naar de andere kant van de pitbox kijkt. Anders dan voor Verstappen en Horner lijkt de kou daar nog lang niet uit de lucht te zijn.

Verstappen besloot zijn interviews overigens wel door te benadrukken dat Pérez in de strijd om de tweede plek in Abu Dhabi de nodige hulp van hem kan verwachten. "Als 'Checo' in Abu Dhabi hulp nodig heeft om Charles in het kampioenschap voor te blijven, zou ik hem zeker helpen. We hebben het uitgepraat."