Pérez boos omdat Verstappen hem niet voorbij liet: 'Heb zoveel voor hem gedaan'

Sergio Pérez was zondag na afloop van de Grand Prix van Brazilië erg teleurgesteld in Max Verstappen. De Mexicaan begrijpt niet waarom zijn Nederlandse teamgenoot stalorders negeerde en zijn zesde plek behield.

Verstappen en Pérez hadden voorafgaand aan hun mediasessies in de paddock van Interlagos een uitgebreid gesprek met elkaar en met de teamleiding. Die bijeenkomst duurde ruim een half uur, al had Pérez nog wel wat langer nodig om af te koelen.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld, zeker na alles wat ik voor het team heb gedaan", zei de Mexicaan, die met Ferrari-coureur Charles Leclerc is verwikkeld in een strijd voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Pérez reed, anders dan zijn concurrenten, op de mediumband en viel in de slotfase van de race in São Paulo terug van de derde naar de zevende plek. Zijn zesde plek gaf hij op aan Verstappen, omdat hij via de boordradio te horen had gekregen dat hij die plek later terug zou krijgen als Verstappen Fernando Alonso niet voorbij zou komen.

Pérez heeft wel vertrouwen in betere samenwerking

Verstappen kwam inderdaad niet langs Alonso, maar de Limburger gaf geen gehoor aan de teamorder om Pérez weer voorbij te laten. "Ik heb een hoop voor hem gedaan in het verleden, daar bestaat geen enkele twijfel over", vervolgde Pérez, die er wel op vertrouwt dat Verstappen hem in de toekomst gaat helpen.

"We hebben net alles intern besproken en moeten samen vooruit. Ik weet zeker dat het in Abu Dhabi en ook in de toekomst anders zal gaan."

Pérez en Leclerc beginnen allebei met 290 punten aan de slotrace in Abu Dhabi, die volgende week op het programma staat. Omdat Leclerc meer races dan Pérez heeft gewonnen (drie om twee) eindigt de Monegask bij een gelijk puntenaantal bovenaan.

