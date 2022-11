Verstappen over ruzie met Pérez: 'Ga niet zeggen waarom ik hem niet voorbij liet'

Max Verstappen wilde zondag na afloop van de Braziliaanse Grand Prix niet zeggen waarom hij teamgenoot Sergio Pérez de zesde plaats niet teruggaf, ondanks een nadrukkelijk verzoek van Red Bull Racing. Volgens de regerend wereldkampioen heeft hij daarvoor zijn redenen.

Pérez kon de punten voor de zesde plaats goed gebruiken in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. Die deelt de Mexicaan nu met Charles Leclerc. Beide coureurs hebben 290 punten met alleen de slotrace in Abu Dhabi nog te gaan.

"We hadden net bij elkaar gezeten en dit samen besproken. Ik heb mijn redenen om het niet te doen", liet Verstappen na afloop aan Viaplay weten. "Ik ga niet zeggen wat de reden is."

"Vraag me dit niet meer", reageerde de Nederlander net na de finish al op de vraag van het team over waarom hij niet aan de kant ging. Pérez zei over de boordradio over Verstappen: "Dit laat zien hoe hij echt is."

Na afloop verwees Pérez naar zijn rol als tweede coureur bij Red Bull, wat betekent dat hij Verstappen helpt als dat in de race zo uitkomt. Tijdens de slotrace vorig jaar in Abu Dhabi zat hij Lewis Hamilton bijvoorbeeld flink in de weg. Pérez was dan ook verbolgen over de weigering van zijn teamgenoot om plaats te maken.

"Ik kan het niet geloven. Ik weet de info erachter niet, maar ik ben wel verrast en teleurgesteld", reageerde Pérez op de weigering van Verstappen in Brazilië. "Zeker na alles wat ik heb gedaan om hem te helpen."

'Max zal in Abu Dhabi alles doen om hem te helpen'

Teambaas Christian Horner probeerde het voorval te relativeren. "We hebben dit al besproken. Ze weten dat het in Abu Dhabi onze prioriteit is om 'Checo' als tweede te laten eindigen in het kampioenschap. Max zal dan alles doen om hem te helpen."

Dat laatste beaamde Verstappen. "Als Checo in Abu Dhabi punten nodig heeft, ga ik aan de kant. Maar het was belangrijk dat hierover eerst gesproken is." Mogelijk is het een vergelding van Verstappen voor de kwalificatie in Monaco, waar Pérez ogenschijnlijk opzettelijk crashte om zijn poleposition veilig te stellen.

De Grand Prix in Brazilië mondde voor Verstappen uit in een teleurstelling door een aanvaring met Hamilton in de eerste bochtencombinatie. Dat kwam Verstappen op een tijdstraf van vijf seconden te staan. "Ik zag dat hij geen ruimte ging geven, en ik was niet van plan om me in te houden", zei de Nederlander.

