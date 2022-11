Russell in tranen na eerste zege in Formule 1: 'Het is een rollercoaster geweest'

George Russell was tot tranen geroerd na zijn eerste zege in de Formule 1. De Brit bleef zondag in Brazilië zijn teamgenoot Lewis Hamilton voor en beleefde het grootste succes in zijn prille loopbaan.

"Wat een geweldig gevoel", waren de eerste woorden van Russell na afloop nadat hij zijn tranen had weggeveegd. "Een enorm dankjewel aan het team. Dit seizoen is een emotionele rollercoaster voor mij geweest."

De 24-jarige Russell kwam in zijn eerste jaar bij Mercedes nooit in de buurt van de overwinning, ook al eindigde hij op Zandvoort als tweede en noteerde hij zeven podiumplaatsen. Verstappen domineerde tot dusver het seizoen. In Brazilië vertolkte de Nederlander een bijrol na een touché met Hamilton, waardoor er een gouden kans lag voor Russell.

De Brit vertrok vanaf poleposition na zijn overwinning in de sprintrace van zaterdag en hield knap stand in de 71 ronden op Interlagos. Dat terwijl in de slotfase van de race het deelnemersveld in elkaar schoof na het stilvallen van Lando Norris. Daardoor moest de safetycar naar buiten komen.

"Het was een heel zware race. Ik voelde me in controle, ook al was Lewis erg snel. Ik zag de laatste safetycar en dacht: jezus, dit wordt een moeilijk einde. Er was heel veel druk, maar ik ben erg blij met de overwinning."

"Ik ben sprakeloos. Alle herinneringen kwamen voorbij toen ik over de finish was gekomen en naar de pitsstraat reed. Ik ben met mijn moeder en vader in de karts begonnen en daarna doorgegaan. Ik heb zoveel steun gehad. De lijst met mensen die ik kan bedanken, is erg lang. Ik ben ontzettend trots."

