Verstappen zesde in Brazilië na incident met Hamilton, Russell pakt eerste zege

Max Verstappen is zondag als zesde geëindigd bij de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander zag een podiumplaats in rook opgaan na een incident met Lewis Hamilton in de openingsfase. George Russell boekte de eerste Grand Prix-zege uit zijn loopbaan.

De 25-jarige Verstappen kwam in de zevende ronde met Hamilton in aanraking toen hij de Brit vanaf de derde plek in probeerde te halen. De wedstrijdleiding gaf Verstappen, die schade opliep aan zijn voorvleugel, een tijdstraf van vijf seconden.

Doordat Verstappen ook direct een extra pitstop moest maken, stond hij voor een inhaalrace. De tweevoudig wereldkampioen knokte zich naar voren, maar was niet meer bij machte om zich naar het podium te rijden. Door een sterke stint op de zachte band maakte Verstappen in de slotfase nog wel een aantal plekken goed.

Achter Russell, die van pole vertrok en alleen bij zijn pitstops de leiding kortstondig uit handen gaf, eindigde Hamilton op de tweede plek. Carlos Sainz completeerde het podium. Voor Mercedes, dat tot 2021 jarenlang dominant was in de Formule 1, was het pas de eerste overwinning van het seizoen.

De Grand Prix van Brazilië was de voorlaatste race van het jaar. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.

Uitslag GP Brazilië 1. George Russell (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Sergio Pérez (Red Bull)

8. Esteban Ocon (Alpine)

Vroege safetycar zorgt voor chaos

De safetycar moest al in de eerste ronde naar buiten komen na een crash tussen Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo. De Deen, die vrijdag nog poleposition veroverde voor de sprintrace, ging in de rondte en de Australiër kon hem niet meer ontwijken. Zowel Ricciardo als Magnussen viel daardoor uit.

Bij de herstart kwamen Verstappen en Hamilton met elkaar in contact. De Nederlander probeerde de Mercedes-coureur in de eerste bocht in te halen, maar Hamilton gooide de deur dicht nog voordat Verstappen er helemaal voorbij was. De wedstrijdleiding oordeelde dat Verstappen aansprakelijk was voor het incident en gaf hem een tijdstraf van vijf seconden. Hamilton kon zonder schade verder.

Nog geen minuut na het incident tussen Verstappen en Hamilton vond Leclerc zichzelf terug in de bandenstapel. De Ferrari-coureur had een tik gekregen van Lando Norris, die daar net als Verstappen een tijdstraf van vijf seconden voor kreeg. Opvallend genoeg had Leclerc alleen schade aan zijn voorvleugel, waardoor hij zijn race na een extra pitstop kon voortzetten.

Pérez valt in slotfase ver terug, Verstappen negeert teamorder

In de 55e ronde zorgde Norris ervoor dat de safetycar opnieuw naar buiten moest komen. De Brit moest zijn McLaren met technische problemen stilzetten, waardoor de wedstrijd voor de tweede keer werd geneutraliseerd.

Pérez werd het grootste slachtoffer van de laatste safetycar. Hij reed als enige coureur op de mediumband, terwijl alle anderen om hem heen een zachte band hadden. Daardoor viel Pérez terug van de derde naar de zevende plek.

Verstappen was een van de coureurs die in de slotfase zijn Mexicaanse teamgenoot passeerden. De Limburger kreeg de opdracht om Alonso en Leclerc in te halen, maar had niet genoeg tijd om een aanval in te zetten.

Omdat Pérez met Leclerc is verwikkeld in een strijd om plek twee in het kampioenschap, kreeg Verstappen de teamorder om de zesde plek terug te geven aan zijn Mexicaanse teamgenoot, aangezien hijzelf Alonso niet voorbijkwam. Verstappen gaf geen gehoor aan die opdracht en kwam zelf als zesde over de finish.

