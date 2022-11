Russell noemt zege in sprintrace 'mijlpaal' voor Mercedes: 'Dit belooft veel'

De zege in de sprintrace in de Braziliaanse Grand Prix smaakt George Russell naar meer. De Brit hielp Mercedes zaterdag aan een zeldzaam succes in een moeizaam seizoen. De derde plaats van Lewis Hamilton maakte de euforie bij de renstal compleet.

"Dit is een grote mijlpaal voor het hele team", vertelde Russell zaterdagavond na afloop van zijn overwinning in São Paulo. De 24-jarige Brit refereerde daarbij aan de moeizame eerste maanden van dit seizoen.

"Als je kijkt naar de eerste sprintrace van dit seizoen, dan zijn we van heel ver gekomen." Destijds, bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in april, finishte Russell als elfde bij de sprintrace en werd Hamilton veertiende

"Ik ben zo trots op het team, dat de auto is blijven ontwikkelen. Het is wel een beetje jammer dat dit niet al de race was. Maar dit belooft hoe dan ook veel voor zondag."

Door een gridstraf van Carlos Sainz bezet Mercedes zelfs de volledige eerste startrij bij de Grand Prix die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint. "Dat geeft ons verschillende opties als je kijkt naar de strategie. Als een van ons iets anders doet dan de rest, levert dat mogelijk de overwinning op."

Hamilton spreekt van ongelooflijk resultaat

Hamilton, die net als Russell de op mediumbanden rijdende Max Verstappen voorbij stak, kijkt erg uit naar de race. "Dit is een ongelooflijk resultaat. Een tijdje terug hadden we echt niet gedacht dat we hier de eerste startrij zouden bezetten. Het is een resultaat waar dit team al lang naartoe heeft gewerkt."

Andrew Shovlin, de hoofdengineer van Mercedes, is blij dat de recent doorgevoerde aanpassingen aan de auto hun vrucht afwerpen. "De auto is sneller geworden door de updates", vertelt hij aan de BBC. "Dat stelt ons gerust. Straks is het namelijk winterstop en dan kunnen we drie maanden niet zien of we de goede kant opgaan."

