NU+ Mislukte sprintrace levert Verstappen mogelijk bandenvoordeel op

Max Verstappen beleefde zaterdag een mislukte sprintrace in Brazilië, maar mogelijk kan de Nederlander toch nog optimistisch zijn. Met de keuze voor de mediumband spaarde Verstappen een set zachte banden uit. Daardoor heeft hij zondag tijdens de hoofdrace mogelijk een bandenvoordeel.

De 25-jarige Verstappen, die zondag als derde van start gaat, is daardoor de enige coureur van de topteams die nog twee sets nieuwe zachte banden beschikbaar heeft. Met de door Pirelli verwachte tweestopstrategie kan dat van grote waarde voor de race zijn.

Zaak voor Verstappen en Red Bull is dan wel dat het team een verklaring vindt voor de extreem snelle slijtage van de mediumbanden die Verstappen tijdens de sprintrace gebruikte. Volgens Verstappen sleten zijn mediumbanden opvallend genoeg sneller dan de banden van de coureurs die zacht rubber gebruikten.

Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat Verstappen over puin afkomstig van de auto van Alexander Albon was gereden. Als Verstappen daardoor schade heeft opgelopen, is zijn auto mogelijk instabieler geworden, was de conclusie van zijn teambaas Christian Horner. Omdat zijn auto in dat geval meer is gaan glijden, levert dat meer slijtage op.

Opvallende keuze dat Verstappen als enige op mediumband reed

Red Bull is dit seizoen zelden op een fout te betrappen. Het team blinkt, anders dan concurrenten Ferrari en Mercedes, regelmatig uit als het gaat om tactische keuzes. Des te opvallender was het dat Verstappen tijdens de sprintrace als enige coureur van de topteams in actie kwam op de mediumband.

Volgens Horner liet het team Verstappen op medium beginnen omdat het had verwacht dat de zachte band slechts 12 van de 24 rondes zou meegaan. "We hadden goede hoop dat we in de tweede fase van de race een bandenvoordeel zouden hebben, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn", zei Horner, die niet vertelde waarom Red Bull Pérez dan wél op de zachte band liet starten.

Horner erkende wel dat de keuze voor medium op zaterdag Verstappen een dag later een tactisch voordeel kan geven. "Wat we vandaag hebben verloren, zouden we op strategisch gebied in de race kunnen goedmaken. Maar als ik had mogen kiezen, dan had ik liever de sprintrace gewonnen dan dat we nu twee sets softs overhadden."

Verstappen zelf temperde na afloop van de sprintrace de verwachtingen. "Ook op softs denk ik niet dat ik dezelfde snelheid als de Mercedessen had kunnen rijden. Dat is zorgwekkend voor morgen."

Verstappen won dit jaar beide races die hij als derde startte

Verstappen, die door een gridstraf van Carlos Sainz opschuift van de vierde naar de derde startplek, weet wel hoe het is om vanaf die positie een race te winnen. Bij beide races die hij dit jaar vanaf de derde plek begon (Miami en Azerbeidzjan) kwam hij als winnaar over de finish.

Anders dan in die races zijn de Mercedes-coureurs zondag zeer waarschijnlijk zijn voornaamste concurrenten. George Russell (eerste) en Lewis Hamilton (tweede) hebben dit jaar nog geen race gewonnen. Ze zullen er alles aan doen om die negatieve trend te doorbreken.

Voor Mercedes, dat in de laatste paar races duidelijk een stap naar voren heeft gemaakt, is de Grand Prix van Brazilië waarschijnlijk de laatste realistische kans om een race te winnen. De Mercedes-krachtbron lijkt net als in Mexico voordeel te hebben van de ligging van het circuit, dat op ruim 800 meter hoogte ligt.

Het is de vraag of de Mercedes opgewassen is tegen de enorme topsnelheid van de Red Bull op het lange rechte stuk van Interlagos. Feit is dat ook Verstappen weinig meer te verliezen heeft en bereid is om risico te nemen, net zoals hij zaterdag bij zijn fraaie gevecht met Russell deed.

De Grand Prix van Brazilië, de voorlaatste race van het seizoen, begint zondag om 19.00 uur (Nederlandse tijd).

