Alonso kan na duel met Ocon niet wachten om eindelijk te vertrekken bij Alpine

Fernando Alonso heeft het helemaal gehad met zijn werkgever Alpine. De tweevoudig wereldkampioen kwam tijdens de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië in contact met teamgenoot Esteban Ocon en zag daardoor een top tien-klassering in rook opgaan.

"Of ik al met Esteban heb gesproken? Nee, nog niet. En dat hoeft ook niet. Nog één race en dan is het eindelijk voorbij", zei Alonso in de paddock van Autódromo José Carlos Pace.

De 41-jarige Alonso, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Alpine, verraste deze zomer door zijn aflopende contract niet te verlengen en volgend jaar aan de slag te gaan bij Aston Martin. Bij de Britse renstal wordt hij de teamgenoot van Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll.

Het was zaterdag niet de eerste keer dit seizoen dat Alonso in contact kwam met Ocon. "Ik werd in Djedda bijna de muur in gereden, in Boedapest gebeurde hetzelfde en vandaag gebeurde het weer in bocht 4", vervolgde Alonso.

Alonso haalde ook nog een incident tussen Max Verstappen en Ocon aan dat vier jaar geleden plaatsvond op Interlagos. Als coureur van Racing Point tikte Ocon, die op een ronde werd gezet, toen Verstappen in de rondte, waardoor de Nederlander een vrijwel zekere overwinning kon vergeten. "Het is hem hier al een keer eerder overkomen, dus we kunnen niet zeggen dat het de eerste keer is dat zoiets gebeurt", doelde Alonso op dat incident.

Overigens werd Alonso uren na afloop van de race aangewezen als schuldige voor het incident. De Spanjaard ontving een tijdstraf van vijf seconden en viel daardoor terug van de vijftiende naar de achttiende plek. Ocon schoof daardoor juist op van de achttiende naar de zeventiende positie.

Ocon hoopt samen te werken met Alonso in race

Hoewel Ocon met een achttiende finishplek op de baan nog meer last had van het incident, leek de Fransman zich een stuk minder druk dan zijn teamgenoot te maken. Ocon hoopt dat hij zondag kan samenwerken met Alonso om samen met hem naar voren te komen. "Het was heel jammer voor het team, want we reden allebei in goede posities", zei Ocon.

"Nu staan we achterin het veld en hebben we morgen een hoop werk te verrichten. Ik hoop dat we samen kunnen werken en zo naar voren kunnen komen. Dat hebben we trouwens al duizend keer gedaan in de laatste twee jaar, dus laten we dat morgen gewoon opnieuw doen."

Mercedes-coureur George Russell won de sprintrace, die de startopstelling voor de race op zondag bepaalt. Max Verstappen eindigde als vierde, maar mag door een gridstraf van Ferrari-coureur Carlos Sainz als derde starten. De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 19.00 uur (Nederlandse tijd).

