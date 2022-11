Horner: 'We dachten dat de zachte band het niet lang zou volhouden'

Red Bull Racing liet Max Verstappen zaterdag op mediumbanden aan de sprintrace beginnen, omdat het team dacht dat de zachte banden het slechts twaalf rondes vol zouden houden. Mede door die keuze bleek de Nederlander kansloos voor de zege en eindigde hij als vierde.

"We dachten dat de zachte band het niet lang zou volhouden", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner. "We namen daarom de beslissing om op medium te starten in de hoop dat we de eerste twaalf rondes zouden overleven en daarna comfortabel in ons ritme zouden komen."

Verstappen pakte ten koste van Kevin Magnussen in de openingsfase nog wel de leiding in São Paulo, maar bleek kort daarna geen partij voor de razendsnelle Mercedes-coureurs George Russell (eerste) en Lewis Hamilton (derde). Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz, die als tweede eindigde, ging de tweevoudig wereldkampioen voorbij.

Horner had al snel in de gaten dat de keuze voor de mediumband verkeerd uitpakte. "De zachte banden kwamen eenvoudig door de eerste helft van de race en uiteindelijk bleken wij de hevigste bandendegradatie te hebben. Mercedes had bovendien een razendsnelle auto waardoor we ze niet achter ons konden houden."

Verstappen heeft zondag extra set zachte banden over

Hoewel het voor Verstappen geen goede dag was, bracht de keuze om op de mediumband te starten nog wel iets positiefs met zich mee. De Nederlander spaarde met die keuze een extra set zachte banden uit en heeft zondag één set meer zacht rubber beschikbaar dan zijn concurrenten.

Mede daardoor acht Horner Verstappen zeker niet kansloos voor een Braziliaanse zege. "Wat we vandaag hebben verloren, zouden we op strategisch gebied in de race goed kunnen maken", vervolgde hij.

"Als ik had mogen kiezen dan had ik liever de race gewonnen dan dat we nu twee sets softs over hadden, maar het belooft door de verschillende strategieën op voorhand wel een enorm fascinerende Grand Prix te worden."

De uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace van zondag. Omdat Sainz een gridstraf van vijf plaatsen moet incasseren, start Verstappen als derde. Ook Hamilton (tweede) schuift daardoor een plekje op. De Grand Prix van Brazilië begint om 19.00 uur (Nederlandse tijd).

