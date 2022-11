Verstappen denkt dat hij ook op zachte banden niet kon winnen in sprintrace

Max Verstappen denkt dat hij ook wanneer hij op zachte banden was gestart, de sprintrace niet had kunnen winnen. De Nederlander begon zaterdag anders dan al zijn concurrenten op de mediumband en eindigde mede daardoor slechts als vierde in de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië.

"De staat van mijn banden ging gewoon veel te hard naar beneden", analyseerde de 25-jarige Verstappen in de paddock van São Paulo. "En dat terwijl ik zelfs op de medium reed. Maar ook op softs denk ik niet dat ik dezelfde snelheid als de Mercedessen had kunnen rijden. Dat is zorgwekkend voor morgen."

Verstappen pakte ten koste van Kevin Magnussen in de openingsfase nog wel de leiding in São Paulo, maar bleek kort daarna geen partij voor de razendsnelle Mercedes-coureurs George Russell (eerste) en Lewis Hamilton (derde). Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz, die als tweede eindigde, ging de tweevoudig wereldkampioen voorbij.

"We moeten goed analyseren wat er precies is misgegaan, want voor nu heb ik er nog geen verklaring voor", vervolgde Verstappen, die bij het gevecht met Sainz schade opliep. "Dat hielp ook zeker niet mee."

De uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace van zondag. Omdat Sainz een gridstraf van vijf plaatsen moet incasseren, start Verstappen als derde. Ook Hamilton (tweede) schuift daardoor een plekje op. De Grand Prix van Brazilië begint om 19.00 uur (Nederlandse tijd).

Eerder

Aanbevolen artikelen