Leclerc wordt moedeloos van fouten Ferrari: 'Ben ik de enige op inters?'

Charles Leclerc is zwaar teleurgesteld na zijn mislukte kwalificatie vrijdag voor de sprintrace bij de Grand Prix van Brazilië. Voor de zoveelste keer dit Formule 1-seizoen blunderde zijn team Ferrari in de pitsstraat, waardoor de coureur uit Monaco geen tijd kon noteren in de laatste sessie en zaterdag als tiende start.

Ferrari gokte volledig verkeerd door Leclerc in Q3 als enige op intermediate banden te laten starten, terwijl het nog niet regende. De andere negen kozen voor droogweerbanden en wisten nog net voordat de rode vlag zwaaide na een crash van George Russell een tijd te noteren. Toen de sessie werd hervat, regende het te hard om nog snelle rondes te kunnen rijden.

"Ben ik de enige op inters?", vroeg Leclerc zich tijdens de kwalificatiesessie al verbaasd af. "Het regent namelijk niet", voegde hij er ietwat cynisch aan toe.

Kevin Magnussen van Haas was verrassend de snelste tijdens de kwalificatie. De Deen was uiteraard dolgelukkig, terwijl Leclerc, die met Sergio Pérez van Red Bull strijdt om de tweede plek in de WK-stand, zijn teleurstelling uitsprak. "Ik baal enorm. Ik zal het er met het team over hebben over hoe we het beter kunnen doen in dit soort omstandigheden."

De eerste tien coureurs bij de startopstelling voor de sprintrace 1. Kevin Magnussen

2. Max Verstappen

3. George Russell

4. Lando Norris

5. Carlos Sainz

6. Esteban Ocon

7. Fernando Alonso

8. Lewis Hamilton

9. Sergio Pérez

10. Charles Leclerc

Ferrari maakte ook fouten in Monaco en Nederland

De fout van Ferrari op het Autódromo José Carlos Pace is een nieuw hoofdstuk in het seizoen van de Italiaanse renstal vol verkeerde bandenkeuzes en mislukte racestrategieën. Mede door de fouten raakte Leclerc, die twee van de eerste drie races won, gedurende het seizoen steeds verder achterop bij de ongenaakbare Verstappen. Zo reed Leclerc in de GP van Monaco aan de leiding, maar viel hij door een verkeerde bandenstrategie terug naar de vierde plaats.

Bij de GP van Nederland op Zandvoort blunderde Ferrari bij een bandenwissel van de Spanjaard Carlos Sainz: er lagen niet vier, maar drie banden klaar.

De sprintrace in Brazilië begint zaterdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd). Eerder op de dag staat om 16.30 uur nog de tweede vrije training op het programma. Zondag om 19.00 uur begint de race.

