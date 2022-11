Jubelende Haas-teambaas Steiner: 'Pole Magnussen was geen geluk'

De uitzinnige Haas-teambaas Günther Steiner prijst zijn monteurs vrijdag na de verrassende poleposition van Kevin Magnussen. Dat de Deen als eerste aan het slotdeel van de kwalificatie kon beginnen, was deels te danken aan snel handelen in de pitbox van het Amerikaanse team.

"We moesten snel een tijd zetten op slicks, omdat de regen er aankwam", blikte de Italiaan tegenover Sky terug op de kwalificatie in Brazilië. "Het is dus geen geluk, het ging erom dat we op het juiste moment op de juiste plaats waren."

Dat lukte bij Magnussen, die als eerste bij het rode licht aan het einde van de pitsstraat stond. In het twaalf minuten durende slotdeel op Interlagos zou het door de naderende bui draaien om de eerste paar minuten. Iederen wilde als eerste naar buiten, maar onder andere Max Verstappen moest achter de Haas van Magnussen aansluiten.

"Kevin moest daarna de ronde rijden, met een lege baan voor zich. Dat is een voordeel, maar ook een nadeel. Je hebt niemand om je op te richten. Toch deed hij het perfect", was Steiner lovend over zijn coureur.

Het was het grootste succes in het bestaan van Haas, dat sinds 2015 meedoet aan de Formule 1. "Hij verdiende dit, het hele team verdient dit."

"Dit is iets waarvan je droomt, en waarvan je eigenlijk niet durft te dromen. We doen ontzettend ons best bij Haas. Dat doen we al zeven jaar. Nu hadden we de omstandigheden mee, en daarom hebben we dit voor elkaar gekregen", vond Steiner. De Italiaan sloot af met een knipoog: "Als het soep regent, moet je een lepel hebben. En we hadden de lepel klaarliggen vandaag."

