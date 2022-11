Magnussen lovend over beslissingen Haas na stunt met pole voor sprintrace

Kevin Magnussen gaf vrijdag na het behalen van zijn eerste poleposition in de Formule 1 alle credits aan zijn team Haas. De Deen zorgde voor een enorme stunt door in de kwalificatie voor de sprintrace in het Braziliaanse São Paulo de snelste tijd te klokken.

"Ik ben sprakeloos", zei de dertigjarige Magnussen na het behalen van zijn eerste poleposition in de Formule 1. "Het team heeft me op precies het juiste moment de baan op gestuurd. We gingen als eerste naar buiten en reden een ronde die goed genoeg was voor pole. Het is ongelooflijk."

Magnussen profiteerde in Q3 van een rode vlag die werd veroorzaakt door George Russell. De Mercedes-coureur belandde in het grind en zorgde daarmee voor een onderbreking van de kwalificatie.

In die onderbreking begon het hard te regen, waardoor het na de hervatting voor de andere coureurs niet meer mogelijk was om de tijd van Magnussen te verbeteren. Achter Magnussen eindigde Max Verstappen op de tweede plek. Russell completeerde de top drie.

De startopstelling voor de sprintrace in São Paulo 1. Kevin Magnussen

2. Max Verstappen

3. George Russell

4. Lando Norris

5. Carlos Sainz

6. Esteban Ocon

7. Fernando Alonso

8. Lewis Hamilton

9. Sergio Pérez

10. Charles Leclerc

'Had nooit kunnen bedenken dat ik nu hier zou staan'

Magnussen was lovend over de strategie van Haas en had een uitgebreid dankwoord voor zijn belangrijkste teamleden. "Bedankt Gene Haas (teameigenaar, red.), Guenther Steiner (teambaas, red) en alle andere teamleden. Zij hebben mij deze kans gegeven nadat ik er een jaar tussenuit was."

Magnussen werd begin dit jaar aangesteld als vervanger van de Russische coureur Nikita Mazepin. Die werd door Haas aan de kant gezet na de Russische invasie in Oekraïne.

"Ik had vanmorgen nooit kunnen bedenken dat ik nu hier zou staan", vervolgde Magnussen. "We gaan morgen volle bak in de aanval, hopelijk gaat er weer iets grappigs gebeuren."

De sprintrace begint zaterdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd). Eerder op de dag staat om 16.30 uur nog de tweede vrije training op het programma. Zondag om 19.00 uur begint de race.

