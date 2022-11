Verstappen moet pole verrassend aan Magnussen laten: 'Q3 was een loterij'

Hoewel Max Verstappen poleposition voor de sprintrace bij de Braziliaanse Grand Prix vrijdag zeer verrassend aan Kevin Magnussen moest laten, heeft de wereldkampioen een goed gevoel overgehouden aan de kwalificatie. Hij is benieuwd naar zaterdag.

Magnussen, die zijn team Haas de eerste pole ooit bezorgde, timede zijn ronde op Interlagos precies goed. Na een rode vlag (George Russell belandde in het grind) kon niemand zijn rondetijd meer verbeteren door toegenomen regen.

Voor Verstappen ging het niet helemaal goed in de ronde waarin hij zijn snelste tijd moest neerzetten. "Ik was de vierde of vijfde auto en mijn banden blokkeerden in bocht acht. Dat heeft me pole gekost. Desondanks ziet het er goed uit", zei hij.

"In deze omstandigheden kan alles gebeuren. Het was moeilijk, maar je moet je grenzen opzoeken en wil geen fouten maken en iets laten liggen. In Q3 was het een loterij, maar we staan nog steeds op de voorste rij."

Verstappen kijkt uit naar de sprintrace van zaterdag. "Laten we zien hoe competitief we morgen zijn. We hebben geen idee welk weer het precies wordt, maar dat is wat het circuit van Interlagos zo speciaal maakt."

Eerder op de dag staat om 16.30 uur nog de tweede vrije training op het programma. Zondag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) begint de race.

De startopstelling voor sprintrace in São Paulo 1. Kevin Magnussen

2. Max Verstappen

3. George Russell

4. Lando Norris

5. Carlos Sainz

6. Esteban Ocon

7. Fernando Alonso

8. Lewis Hamilton

9. Sergio Pérez

10. Charles Leclerc

