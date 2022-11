Magnussen pakt eerste pole in knotsgekke kwalificatie voor sprintrace GP Brazilië

Kevin Magnussen heeft vrijdag voor een enorme stunt gezorgd door poleposition te pakken voor de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië. In een knotsgekke kwalificatie timede de Deen zijn ronde precies goed, waardoor hij zijn team Haas voor het eerst een poleposition bezorgde. Max Verstappen eindigde in de natte omstandigheden als tweede en George Russell completeerde de top drie.

De dertigjarige Magnussen stond boven aan de tijdenlijst toen Russell zijn Mercedes in Q3 in het grind parkeerde en zo voor een rode vlag zorgde. Hoewel de sessie daarna nog werd hervat, was het door toegenomen regenbuien niet meer mogelijk voor de coureurs om hun tijden te verbeteren.

Voor Magnussen is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij vanaf poleposition aan een (sprint)race mag beginnen. De dertigjarige Scandinaviër rijdt dit weekend zijn 140e Grand Prix.

Lando Norris mag zaterdag vanaf de vierde plek aan de sprintrace beginnen. Carlos Sainz eindigde als vijfde en Esteban Ocon als zesde. Sergio Pérez (negende) en Charles Leclerc (tiende) staan nog verder naar achter.

De sprintrace van zaterdag bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace van zondag. Ook zijn er in de sprintrace voor de coureurs in de top acht punten te verdienen. Eerder dit jaar experimenteerde de Formule 1 ook al in het Italiaanse Imola en bij de Grand Prix van Oostenrijk met een sprintrace.

De sprintrace begint zaterdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd). Eerder op de dag staat om 16.30 uur nog de tweede vrije training op het programma. Zondag om 19.00 uur begint de race.

De startopstelling voor sprintrace in São Paulo 1. Kevin Magnussen

2. Max Verstappen

3. George Russell

4. Lando Norris

5. Carlos Sainz

6. Esteban Ocon

7. Fernando Alonso

8. Lewis Hamilton

9. Sergio Pérez

10. Charles Leclerc

Kwalificatie begon en eindigde in natte omstandigheden

De kwalificatie begon in natte omstandigheden, maar gaandeweg Q1 werd de baan steeds droger. Omdat het asfalt opdroogde, was vooral de juiste timing belangrijk om niet al te stranden in de eerste kwalificatiesessie. Geen van de toppers liet zich verrassen waardoor Mick Schumacher (twintigste), Yuki Tsunoda (negentiende), Valtteri Bottas (achttiende) Zhou Guanyu (zeventiende) en Nicholas Latifi (zestiende) uitvielen.

Gaandeweg Q2 begon het weer harder te regenen, waardoor de coureurs die niet op tijd een goede ronde hadden gereden buiten de boot vielen. Dat waren Lance Stroll (vijftiende), Daniel Ricciardo (veertiende), Sebastian Vettel (dertiende), Pierre Gasly (twaalfde) en Alexander Albon (elfde).

Omdat de teams tussen Q2 en Q3 opnieuw een flinke regenbui aan zagen komen, was het voor de coureurs zaak om zo snel mogelijk een snelle rondetijd te rijden. Magnussen vertrok als eerste uit de pits en ook Verstappen reed een relatief goede rondetijd. Leclerc gokte verkeerd en ging als enige coureur op intermediates naar buiten, maar de baan was op dat nog te droog voor een representatieve rondetijd.

Terwijl Leclerc naar slicks wisselde, stuiterde Russell het grind in en kwam daar niet meer uit. Inmiddels was het hard aan het regenen op Interlagos, waardoor het voor de coureurs niet meer mogelijk was om hun tijden te verbeteren. Daardoor was de eerste pole voor Magnussen een feit.

Eerder

Aanbevolen artikelen