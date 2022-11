Verstappen iets langzamer dan Pérez en Leclerc in eerste training Brazilië

Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië de derde tijd genoteerd. De Nederlander was op het korte circuit in São Paulo acht duizendsten langzamer dan teamgenoot Sergio Pérez (eerste) en vier duizendsten trager dan Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Hoewel de 25-jarige Verstappen dicht in de buurt van Pérez en Leclerc zat, was hij ontevreden over de balans van zijn auto. De tweevoudige wereldkampioen klaagde over de boordradio verschillende keren over onderstuur.

Red Bull heeft weinig tijd om de juiste afstelling van de auto te vinden, omdat later op de dag om 16.00 uur al de kwalificatie voor de sprintrace op het programma staat.

Achter Verstappen eindigde als vierde Carlos Sainz, die door een motorwissel zondag vijf plaatsen wordt teruggezet op de grid. Lewis Hamilton completeerde de top vijf, op nog geen twee tienden van Pérez.

Verstappen kan dit weekend zijn vijftiende Grand Prix-zege van het seizoen boeken. Twee weken geleden in Mexico vestigde hij al een record door veertien Formule 1-races in één jaar te winnen.

De Grand Prix van Brazilië, die door Verstappen één keer werd gewonnen, is de laatste race van het jaar. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.

De uitslag van de eerste vrije training in São Paulo 1. Sergio Pérez - 1.11,853

2. Charles Leclerc +0,004

3. Max Verstappen +0,008

4. Carlos Sainz +0,186

5. Lewis Hamilton +0,187

6. George Russell +0,202

7. Sebastian Vettel +0,304

8. Mick Schumacher +0,461

9. Valtteri Bottas +0,613

10. Pierre Gasly +0,614

