Hoe beleeft verslaggever Patrick Moeke de GP van Brazilië? 'De sfeer is geweldig'

Onze Formule 1-verslaggever Patrick Moeke is in São Paulo voor de Grand Prix van Brazilië. Hij was nog niet eerder in dit land. Wij vroegen hem om een kijkje achter de schermen.

Hoe is de sfeer? "De sfeer is echt geweldig hier. Door Ayrton Senna is Brazilië echt een Formule 1-land. En hoewel er dit jaar geen Braziliaan meedoet, blijven de Brazilianen massaal naar de F1 komen. Ook deze editie is weer stijf uitverkocht." Hoe zien je dagen eruit in aanloop naar de race? "Mijn hotel zit op 10 kilometer van het circuit, maar door de drukte hier duurt het dik een uur voor je daar met de auto bent aangekomen. Ik moet dus op tijd weg. Op het circuit maak ik reportages, spreek ik met coureurs en maak ik verslagen van de trainingen, kwalificatie en race." "Eerder deze week had ik het wat rustiger en ben ik voor een reportage naar het graf van Formule 1-legende Ayrton Senna geweest. Dat verhaal komt zaterdagochtend op NU.nl." Wat verwacht je van de kwalificatie en de race? "De opzet van dit weekend is iets anders omdat er weer wordt geëxperimenteerd met een sprintrace. Een extra race die de startopstelling van de hoofdrace bepaalt. Max Verstappen en Red Bull zijn op dit moment zo goed dat ik verwacht dat Verstappen zowel de sprintrace als de hoofdrace gaat winnen." Hoe is het contact met de coureurs? "Het eerste contact met de coureurs is op donderdag, traditioneel de mediadag. Teams organiseren dan mediasessies met coureurs waarbij journalisten vragen mogen stellen. Vaak mag je maar één vraag aan een coureur stellen, dat is heel beperkt dus." "Met Max Verstappen hebben we iedere donderdag voor een GP, samen met andere Nederlandse journalisten, een Nederlandse mediasessie die zo'n 5 minuten duurt. Een paar jaar geleden was dat nog wel een soort van spannend, maar na een paar keer al niet meer. Dat wordt al heel snel normaal." Wat is volgens jou het belangrijkste moment geweest in dit F1-seizoen? "Poeh, moeilijke vraag. Ik denk de Grand Prix van Hongarije, vlak voor de zomerstop. Voor Ferrari was dat de laatste kans om het kampioenschap nog spannend te maken. Verstappen moest toen na problemen in de kwalificatie als tiende starten, terwijl Leclerc als derde moest vertrekken. Na een spectaculaire race was het niet Leclerc die won, maar juist Verstappen die na een inhaalrace de zege pakte. Bij die race hebben Ferrari en Leclerc definitief de hoop op het kampioenschap verloren." Is er ook nog ruimte voor vrije tijd? Zo ja, wat doe je dan? "Heel weinig. Eigenlijk alleen 's avonds, meestal ga ik dan een hapje eten met collega's. Iedereen werkt natuurlijk voor zichzelf, maar ik ben gisteren bijvoorbeeld wel met collega's van het AD en de NOS uit eten geweest. Dat gaat allemaal erg gemoedelijk. Maar omdat de dagen behoorlijk lang zijn en je de volgende dag ook weer vroeg naar het circuit moet, maak je het ook dan niet al te laat."

