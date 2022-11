De Vries krijgt geen invalbeurt bij McLaren, Norris is op tijd fit

Nyck de Vries komt dit weekend niet in actie voor McLaren bij de Grand Prix van Brazilië. Lando Norris is op tijd hersteld van een voedselvergiftiging waardoor de Nederlander niet hoeft in te vallen.

McLaren heeft vrijdag laten weten dat Norris op tijd fit is voor de eerste vrije training in Brazilië. De Vries blijft wel stand-by mocht de McLaren-coureur toch niet in staat zijn om te racen.



Norris was donderdag niet aanwezig bij de mediadag omdat hij moest uitzieken van een voedselvergiftiging. Het Britse team ging er al van uit dat de 22-jarige coureur vrijdag gewoon in actie kan komen, maar had De Vries wel aangewezen als mogelijke vervanger.

De Vries maakte bij de Grand Prix van Italië zijn debuut in de Formule 1. Op Autodromo Nazionale Monza verving de Nederlander de zieke coureur Alexander Albon en eindigde op een negende plek.

De 27-jarige De Vries, die volgend jaar bij AlphaTauri als vaste coureur rijdt, heeft dit seizoen al voor vier van de tien Formule1-teams gereden of getest. Eerder kwam de coureur in actie tijdens Grand Prix-weekenden voor Mercedes, Aston Martin en Williams. Aan het eind van het jaar wacht hem nog een test met zijn nieuwe werkgever.

De F1-coureurs komen vrijdagnamiddag om 16.30 uur voor het eerst in actie tijdens de eerste vrije training. Om 20.00 uur volgt de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag.

