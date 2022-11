McLaren stoomt De Vries klaar om mogelijk zieke Norris te vervangen

Nyck de Vries rijdt dit weekend mogelijk voor de tweede keer een Grand Prix in de Formule 1. De 27-jarige Nederlander werd donderdag door McLaren klaargestoomd als mogelijke vervanger van Lando Norris, die met een voedselvergiftiging kampt.

McLaren meldde donderdag dat Norris de mediadag op Interlagos zou overslaan om in zijn hotelkamer uit te kunnen zieken. Het Britse team gaat er vooralsnog van uit dat Norris vrijdag gewoon in actie komen, maar heeft De Vries al wel aangewezen als mogelijke vervanger.

De 27-jarige De Vries, die volgend jaar bij AlphaTauri fulltime in de Formule 1 rijdt, heeft donderdag in de McLaren-pitbox op Autódromo José Carlos Pace al wel een stoeltje gepast. McLaren besluit vrijdagochtend of de 22-jarige Norris fit genoeg is om te rijden.