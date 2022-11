Gasly staat op scherp voor mogelijke schorsing: 'Heel onaangename situatie'

Pierre Gasly is nog slechts twee punten op zijn straflicentie verwijderd van een race schorsing. De Fransman van AlphaTauri maakt zich grote zorgen over een mogelijke uitsluiting en hoopt dat de regels worden aangepast.

De 26-jarige Gasly heeft voor aanvang van de Grand Prix van Brazilië tien punten op zijn straflicentie staan. Bij twaalf punten volgt een race schorsing. Penaltypunten blijven een jaar lang staan, waardoor Gasly pas op 25 mei volgend jaar zijn eerste punten ziet vervallen.

"Ik zal er niet omheen draaien, het is een heel onaangename situatie voor mij", zei Gasly vrijdag in São Paulo, waar dit weekend de Grand Prix van Brazilië op het programma staat.

"Het is ook behoorlijk beschamend dat ik mezelf nu in deze positie bevind. Ik heb ook niet het gevoel dat ik in de afgelopen twaalf maanden dusdanig gevaarlijk rijgedrag heb vertoond, dat daar nu een schorsing tegenover staat. Uitsluiting van een race zou een heel zware straf zijn."

Sinds de invoering van het penaltysysteem in 2014 is er nog geen enkele coureur geweest die een schorsing heeft gekregen. Romain Grosjean was in 2012 de laatste coureur die een race miste door een schorsing. De Fransman moest een race vanaf de zijlijn toekijken nadat hij een zware crash veroorzaakte bij de Grand Prix van België.

Coureurs zijn volgens Gasly met FIA in gesprek over oplossing

Volgens Gasly zijn er meerdere coureurs ontevreden over het strafpuntensysteem omdat het buitenproportioneel zou zijn. "We hebben er al veel gesprekken met de FIA over gevoerd", vervolgde Gasly, die volgend jaar AlphaTauri verruilt voor Alpine.

"Ik wil natuurlijk alle races rijden en mijn tijd bij AlphaTauri met een hoogtepunt afsluiten, maar tegelijkertijd wil ik al helemaal geen race in 2023 missen. Stel je voor dat Alpine een geweldige auto heeft gebouwd waarmee ik kan strijden om de titel, maar dat ik een race moet missen en daardoor mijn kampioenschap verlies. Er staat veel op het spel."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië begint vrijdag om 16.30 uur. Later op de dag staat om 20.00 uur de kwalificatie op het programma en zaterdag om 20.30 uur begint de sprintrace. De hoofdrace gaat zondag om 19.00 uur van start.

Eerder

Aanbevolen artikelen