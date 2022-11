Verstappen verwacht sterk Red Bull in São Paulo: 'Baan zou ons moeten liggen'

Max Verstappen heeft er veel vertrouwen in dat hij zondag bij de Grand Prix van São Paulo - zoals de race in Brazilië dit jaar officieel heet - zijn vijftiende overwinning van het seizoen kan boeken. De Nederlander verwacht dat het circuit Interlagos Red Bull goed ligt.

"De baan hier is geweldig", zei de 25-jarige Verstappen donderdag op de persconferentie op Autódromo José Carlos Pace. "Er zijn niet veel bochten, maar door de lay-out van het circuit met alle hoogteverschillen is het toch een mooi circuit om op te rijden."

"De sfeer rond het circuit is hier ook altijd bijzonder en het heeft een mooie geschiedenis. De fans zijn ook heel passioneel. Mijn zege hier was natuurlijk het allermooist. Maar toen ik alleen op het podium stond, was dat ook al bijzonder. De baan zou ons bovendien goed moeten liggen. Onze auto is snel, dus we hebben een goede kans om te winnen."