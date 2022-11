Ferrari van Michael Schumacher levert bij veiling bijna 14 miljoen euro op

Delen via E-mail

De Ferrari uit 2003 van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft woensdag op een veiling van Sotheby's 13 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 13,7 miljoen euro) opgeleverd.

Schumacher reed negentien jaar geleden negen races in de Ferrari, waarvan hij er vijf won op weg naar zijn zesde wereldtitel. Een jaar later veroverde de Duitser zijn zevende en laatste wereldtitel in de Formule 1.