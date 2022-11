Het graf van Ayrton Senna oogt net zo bescheiden als hij zichzelf tijdens zijn leven profileerde. NU .nl bezocht de laatste rustplaats van de legendarische Braziliaanse Formule 1-coureur in São Paulo, waar zondag de voorlaatste Grand Prix van het seizoen wordt verreden.

Het Cemitério do Murumbi ligt op een kleine 20 kilometer van Autódromo José Carlos Pace, de thuishaven van de Braziliaanse Grand Prix die Ayrton Senna twee keer in zijn leven won. De begraafplaats is groot en keurig onderhouden.

Aan de rand van het terrein ligt een wijk met chique villa's, aan de andere kant ligt een krottenwijk. Duizenden bewoners van tientallen hoge flatgebouwen kijken iedere dag uit op de plek waar een van de grootste Braziliaanse sportlegendes zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

Verwacht geen grote gedenksteen of een standbeeld op het graf van Senna. Toch is het niet moeilijk te vinden: het ligt onder een boom, precies in het midden van de begraafplaats. Op het graf van Senna liggen de meeste bloemen, een Braziliaanse vlag is om de boom gewikkeld.

Senna's graf komt overeen met wie hij ook bij leven was. Bescheiden, maar toch in het middelpunt van de aandacht. Te midden van zijn 'gewone' landgenoten, zoals hij zichzelf ook tijdens zijn Formule 1-loopbaan profileerde.

De bronzen plaat waarop Senna's naam staat geschreven is net zo klein - 45 bij 25 centimeter - als alle andere gedenkstenen die op Cemitério do Murumbi liggen. Zijn aandenken glimt wel iets meer dan de platen van de andere graven. Onder zijn naam staat de Braziliaanse tekst nada pode me separar do amor de Deus. Oftewel: niets kan mij scheiden van de liefde van God.

Het bescheiden graf van Ayrton Senna ligt onder een boom, precies in het midden van de begraafplaats in São Paulo. Foto: NU.nl/Patrick Moeke

Senna nog springlevend in straten São Paulo

Hoewel hij al ruim 28 jaar dood is, is Senna in het straatbeeld van São Paulo nog springlevend. Verschillende straten zijn naar hem vernoemd. Hij heeft zijn eigen pleinen, scholen, tunnels en is naamgever van meerdere snelwegen. Voor je gevoel kom je op elke hoek van de straat wel een muurschildering van zijn hoofd tegen.

Kinderen krijgen op de basisschool les over hem en maken excursies naar zijn begraafplaats. Ook de komende generaties Brazilianen moeten weten wie Ayrton Senna is.

Om ervoor te zorgen dat de rustplaats van Senna blijft zoals deze is, zijn werklieden iedere dag bezig om het graf van de beroemdste dode van de begraafplaats te onderhouden. Te grote kransen worden verwijderd en om te voorkomen dat het graf van Senna nog meer boven de andere graven uitstijgt, worden bloemen al na één of twee dagen weggehaald.

Persoonlijke brieven en waardevolle giften worden overgedragen aan het Instituto Ayrton Senna. Dat is het goede doel dat door Viviane Senna, de oudere zus van Ayrton, werd opgericht.

"Niets kan mij scheiden van de liefde van God." Foto: NU.nl/Patrick Moeke

Senna kwam op voor arme Braziliaanse bevolking

Senna, die in 1994 op 34-jarige leeftijd om het leven kwam bij de Grand Prix van San Marino, dankte zijn populariteit tijdens zijn loopbaan niet alleen aan zijn acties op het circuit. Vooral zijn maatschappelijke betrokkenheid maakte hem geliefd. Het was zijn doel om zoveel mogelijk kinderen te helpen aan een toekomst buiten de favela's (sloppenwijken), iets waar zijn zus met haar stichting mee door is gegaan.

Senna zorgde er ook voor dat Brazilianen op veel dagen iets hadden om naar uit te kijken. Wanneer hij op zondagochtend Braziliaanse tijd - meestal ergens in Europa - aan het racen was, zochten familieleden en vrienden elkaar op om samen naar de Grand Prix te gaan kijken. Het samenkomen op zondagochtend is een traditie die door veel Brazilianen vandaag de dag nog steeds wordt voortgezet.

Een aantal dagen voor de Braziliaanse Grand Prix van 2022 ligt het graf van Senna er nog net zo fraai bij als ruim 28 jaar geleden. Zonder een Braziliaanse Formule 1-coureur op de grid is ook de editie van dit jaar weer stijf uitverkocht. En hoewel hij al jaren - in ieder geval fysiek - niet meer leeft, is dat nog steeds aan Ayrton Senna te danken.