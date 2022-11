Bekijk hier wanneer Verstappen in actie komt bij de Grand Prix van Brazilië

Max Verstappen en zijn collega's rijden komend weekend in São Paulo de voorlaatste Grand Prix van het jaar. Bekijk hier hoe laat (Nederlandse tijd) de coureurs in actie komen op het Autódromo José Carlos Pace-circuit in Brazilië.

Tijdschema GP Brazilië Vrijdag 16.30-17.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 20.00-21.00 uur: Kwalificatie

Zaterdag 16.30-17.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 20.30-21.00 uur: Sprintrace

Zondag 19.00 uur: Race

Voor Verstappen staat er alleen prestige op het spel; de Nederlander is al lang en breed wereldkampioen, Red Bull heeft de constructeurstitel in de tas en het recordaantal zeges in één seizoen is verbeterd.

Teammaat Sergio Pérez heeft nog wel iets om voor te strijden, want de Mexicaan kan nog op de tweede plek in de WK-stand eindigen. Zijn voorsprong op Charles Leclerc (Ferrari) bedraagt vijf punten.

