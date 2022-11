In beeld Lewis Hamilton benoemd tot ereburger van Brazilië

Lewis Hamilton is benoemd tot ereburger van Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 kreeg zijn onderscheiding maandagavond (Nederlandse tijd) in de hoofdstad Brasilia.

De plechtigheid vond plaats in het Nationaal Congres. Foto: AP

Hamilton heeft al jaren een speciale band met Brazilië. Hij voelt zich er erg thuis en bewondert racelegende Ayrton Senna. Foto: AP

De Mercedes-coureur werd warm onthaald. Foto: AP

Uiteraard mocht de beeltenis van Senna niet ontbreken. Foto: AP

'Ik heb altijd van Brazilië gehouden', zei Hamilton in zijn toespraak. Hij droeg zijn onderscheiding op aan Senna. Foto: AFP

Komend weekend staat een nieuwe editie van de Braziliaanse Grand Prix op het programma. Foto: AP

