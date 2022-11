Ferrari waarmee Michael Schumacher in 2003 vijf races won wordt geveild

Delen via E-mail

De Ferrari waarin zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher in 2003 vijf overwinningen behaalde wordt volgende week geveild. De auto gaat onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's in Genève.

"Deze auto is een van slechts vier raceauto's met meer dan vier zeges voor Ferrari. En dan ook nog eens met een van de vaardigste coureurs van zijn generatie achter het stuur, Michael Schumacher", aldus een woordvoerder.

Schumacher reed negentien jaar geleden negen races in de Ferrari, waarvan hij er vijf won op weg naar zijn zesde wereldtitel. Een jaar later werd de Duitser voor de zevende en laatste keer kampioen in de Formule 1.