Wolff verdedigt mislukte Mercedes-strategie: 'Achteraf is het makkelijk praten'

Teambaas Toto Wolff heeft geen spijt van de bandenstrategie die Mercedes zondag koos voor de Grand Prix van Mexico. De tactiek leidde ertoe dat de overwinning er eigenlijk geen moment in zat.

Mercedes begon de race in Mexico-Stad op mediums en wisselde later naar de harde band. Concurrent Red Bull Racing begon op softs en ruilde die tijdens de race in voor mediums, wat een betere keuze bleek.

"Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik denk dat de eenstopper met medium-hard de juiste strategie leek. Het was een verrassing dat de mediums het zo lang volhielden aan het einde", zei Wolff tegen onder meer Motorsport.com.

"Maar achteraf kunnen we stellen dat we wellicht op een andere band hadden moeten starten. We dachten dat de soft een sterke band was, maar niet sterk genoeg om er dertig ronden op te rijden. Uiteindelijk zaten we verkeerd."

2:11 Afspelen knop Waarom Mercedes door verkeerde keuzes Verstappen niet kon aanvallen

Hamilton bleef bij start achter Verstappen

De winst ging in Mexico voor de veertiende keer dit seizoen naar Max Verstappen, die van poleposition startte. Mercedes hoopte bij de start te kunnen toeslaan met Lewis Hamilton, maar dat mislukte.

"Soft-medium had wat voordeel kunnen opleveren in de eerste bocht", zei Wolff. "Lewis reed aan de buitenkant en we weten nooit hoe het was afgelopen, maar we hadden in ieder geval dichter in de buurt gezeten met een andere strategie."

Met een vierde plek voor Hamilton en een vijfde plek voor George Russell speelt Mercedes dit seizoen een bijrol in de titelstrijd. Het kampioenschap werd twee raceweekenden geleden al veiliggesteld door Verstappen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen