Leclerc baalt van slechte dag Ferrari: 'Dit was nog het maximale ook'

Charles Leclerc baalt stevig van de slechte race die Ferrari zondag in Mexico beleefde. De Monegask kwam niet verder dan de zesde plaats, en raakte de tweede plaats in het kampioenschap weer kwijt aan Red Bull-coureur Sergio Pérez.

"Het ergste is nog dat we alles gemaximaliseerd hebben vandaag. En toch zitten we een minuut van Verstappen af", baalde Leclerc na afloop. Na de kwalificatie zaterdag klaagde hij nog over een probleem aan de motor, en daarvan was in de race op het Autodromo Hermanos Rodrigues nog steeds sprake. "Daar konden we niets meer aan veranderen."

"Het is een gigantisch verschil", was Leclerc realistisch. "We moeten onze slechte dagen echt beter maken. Want als we niet goed zijn op zondag, is het ook meteen een enorm slechte dag."

Ferrari had last van de grote hoogte waarop Mexico-Stad gelegen is. De relatief kleine turbo van de Ferrari-motor heeft het zwaar op 2.300 meter, wat het matige tempo van het Italiaanse topteam deels verklaart.

"Dat is wel de uitleg ja, en ik denk dat het daarom een eenmalige misser was", beaamde Leclerc. "In Brazilië moeten we weer terugkomen op ons normale prestatieniveau."

Carlos Sainz voor teamgenoot Charles Leclerc. Foto: Getty Images

'We waren gewoon langzaam'

Teamgenoot Carlos Sainz deed het niet veel beter dan Leclerc. De vijfde plaats was het maximale voor de Spanjaard.

"Er waren geen nieuwe problemen. We waren gewoon langzaam, en dat was het gevolg van aanpassingen die moesten doen aan de auto dit weekend", beaamde de Spanjaard de uitleg van zijn teamgenoot. "We wisten dat we met deze auto en deze motor tempo gingen verliezen dit weekend. Maar het was nog erger dan verwacht."

"We zaten er een minuut af, en ik heb al een maand geen echte race gereden door vroege uitvalbeurten. Toch had ik goede bandenmanagement en van de auto geleerd, dus dat zie ik als positief", vertelde Sainz. "We moeten hiervan leren, en beter terugkomen in Brazilië en Abu Dhabi."

