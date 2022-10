Hamilton uitgefloten in Mexico: 'Dit voelt een beetje ongemakkelijk'

Lewis Hamilton voelde zich zondag ongemakkelijk toen hij voorafgaand aan de podiumceremonie werd uitgefloten in Mexico. De Brit eindigde achter Max Verstappen als tweede in de Mexicaanse hoofdstad.

"Dit voelt een beetje ongemakkelijk met al dat boegeroep", zei de 37-jarige Hamilton, die dit seizoen nog wacht op zijn eerste overwinning. "Maar niettemin houd ik zoveel van Mexico en de mensen die hier wonen. Het was een geweldig evenement."

Thuisrijder Sergio Pérez (derde) maakte tijdens het interview van Hamilton met gebaren duidelijk dat het publiek moest stoppen met uitjouwen van de Mercedes-coureur. Gaandeweg het interview nam het boegeroep af.

Hamilton, die achter Verstappen en Mercedes-teamgenoot George Russell als derde van start ging, had voorafgaand aan de race goede hoop dat hij zijn eerste race van het jaar kon winnen. Tijdens de race bleek de zevenvoudig wereldkampioen kansloos te zijn en reed Verstappen onbedreigd naar zijn veertiende zege van het jaar.

Hamilton niet blij met strategie Merecdes

Hamilton erkende zelf ook dat hij weinig kans maakte op de zege. "Ik zat nog redelijk dichtbij in de eerste stint, maar de Red Bulls waren aan het eind gewoon overduidelijk sneller vandaag", vervolgde de nummer zes uit het kampioenschap, die anders dan Verstappen en Pérez op de mediumband startte.

"Ze hadden ook de betere strategie. Ik vraag me of we op het eind wel op de juiste band reden. Ik dacht dat we beter op de zachte band hadden kunnen starten, maar we kozen voor de tegenovergestelde band."

Dankzij zijn mediumbanden kon Hamilton wel langer door dan Verstappen, maar daarna maakte Mercedes de verkeerde keuze. "Mijn banden waren nog goed toen ze me binnenhaalden. We hadden uiteindelijk naar de softbanden moeten gaan. Ik heb dat ook aan ze gevraagd, en dacht dat we dat in ieder geval met één auto hadden moeten doen om aan te kunnen vallen."

'Max heeft het goed gedaan'

Toen iedereen achter de Mercedes-coureurs stopte en naar de softs ging baalde Hamilton. "Misschien was het wel een gemiste kans vandaag, maar we hebben nog altijd goede punten gepakt. En Max heeft het goed gedaan, dus mijn felicitaties zijn voor hem."

Volgens de Mercedes-kopman waren er genoeg positieve punten mee te nemen uit de race in Mexico. "De update in Austin werkt echt heel erg goed. We moeten nog wel beter worden. Dat gaat dit jaar niet meer gebeuren waarschijnlijk, maar we weten hoe we dat in de auto van volgend jaar moeten verwerken."

Hamilton heeft nog twee races de kans om een race te winnen dit jaar. Over twee weken staat de Grand Prix van Brazilië op het programma en het seizoen wordt op 20 november afgesloten met een race in Abu Dhabi.

