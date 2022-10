Verstappen wint onbedreigd in Mexico en verbetert recordaantal zeges in één jaar

Max Verstappen heeft zondag onbedreigd de Grand Prix van Mexico op zijn naam geschreven. Het was de veertiende zege van het seizoen voor de tweevoudig wereldkampioen, waarmee hij een gedeeld record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher uit de boeken reed.

Lewis Hamilton eindigde als tweede in de niet al te spectaculaire race in Mexico-Stad, voor thuisfavoriet Sergio Pérez. George Russell werd vierde, gevolgd door de tegenvallende Ferrari's. Carlos Sainz reed naar de vijfde plaats, voor zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Verstappen vertrok van poleposition op het Autódromo Hermanos Rodríguez, wat met het lange rechte stuk naar de eerste bocht een uitdaging is. Concurrenten kunnen namelijk profiteren van de slipstream, en daar dook iedereen dan ook in. Toch remde de Nederlander als laatste en behield hij de leiding.

Door een verschillende bandenkeuze leek de race daarna uit te monden in een schaakspel, maar Red Bull bleek de juiste keuze te hebben gemaakt door Verstappen en Pérez op de softs te laten vertrekken.

De Mercedes-coureurs startten op de mediumbanden en zetten zichzelf daarmee klem. Alleen een eenstopstrategie naar de harde band was realistisch voor Hamilton en Russell, terwijl Verstappen en Pérez konden kiezen tussen medium en hard. De keuze viel op de gele mediums en die hielden het makkelijk vol tot het einde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Mercedes hoopte dat Red Bull verkeerde keuze had gemaakt

Mercedes hoopte dat het tempo van Verstappen en Pérez uiteindelijk zou inzakken, maar daarvan was geen sprake. Russell en Hamilton klaagden over de verkeerde bandenkeuze en het duurde lang voor het team dat toegaf aan de coureurs. Russell maakte uiteindelijk nog wel een stop voor een set softs, waarmee hij het puntje voor de snelste ronde pakte.

Met de derde plaats deed Pérez goede zaken in de strijd om de tweede plek in de eindstand van het WK. Die nam hij weer over van de tegenvallende Leclerc.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ricciardo krijgt tijdstraf, maar dat maakt hij zelf goed

Daniel Ricciardo werd uitgeroepen tot coureur van de dag. McLaren maakte voor de Australiër wel de goede keuze door in de slotstint voor de softs te gaan.

Ricciardo had nog wel een aanvaring met Yuki Tsunoda, die hem een tijdstraf van tien seconden opleverde, maar werkte zich daarna naar de zevende plaats. Hij had uiteindelijk genoeg voorsprong op de nummer acht Esteban Ocon om de tijdstraf te compenseren.

Lando Norris werd negende, terwijl Fernando Alonso uitviel in kansrijke positie voor punten. Dat bracht McLaren weer dichter bij Alpine in de strijd om de vierde plaats bij de constructeurs. Dat gat is nu nog zeven punten. Valtteri Bottas pakte in de Alfa Romeo de tiende plaats, wat de Fin het eerste puntje opleverde sinds de Grand Prix van Canada.

Er zijn nog twee races te gaan in 2022, waarvan de Grand Prix van Brazilië over twee weken de eerste is. Een week later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi.

Top tien GP van Mexico 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sergio Pérez (Red Bull)

4. George Russel (Mercedes)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (McLaren)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Valtterl Bottas (Alfa Romeo)

Aanbevolen artikelen