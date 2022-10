Verstappen wint onbedreigd in Mexico en verbetert recordaantal zeges in één jaar

Max Verstappen heeft zondag onbedreigd de Grand Prix van Mexico op zijn naam geschreven. Het was de veertiende zege van het seizoen voor de tweevoudig wereldkampioen, waarmee hij een gedeeld record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher uit de boeken reed. Lewis Hamilton werd tweede, voor thuisfavoriet Sergio Pérez.

George Russell werd in de tweede Mercedes vierde in Mexico-Stad, gevolgd door de tegenvallende Ferrari's. Carlos Sainz reed naar de vijfde plaats, voor zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Verstappen vertrok van poleposition op het Autodromo Hermanos Rodrigues, wat met het lange rechte stuk naar de eerste bocht een uitdaging is. Concurrenten kunnen namelijk profiteren van de slipstream, en daar dook iedereen dan ook in. Toch remde de Nederlander als laatste, en behield hij de leiding.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Mercedes hoopte dat het tempo van Verstappen en Pérez uiteindelijk zou inzakken, maar daarvan was geen sprake. Russell en Hamilton klaagden over de verkeerde bandenkeuze, maar het duurde lang voor het team dat toegaf aan de coureurs. Russell maakte uiteindelijk nog wel een stop voor een set softs, waarmee hij het puntje voor de snelste ronde pakte.

Met de tweede derde plaats deed Pérez goede zaken in de strijd om de tweede plaats in de eindstand van het WK. Die nam hij weer over van de tegenvallende Leclerc.

Er zijn nog twee races te gaan in 2022, waarvan de Grand Prix van Brazilië over twee weken de eerste is. Een week later wordt het seizoen afgelsoten in Abu Dhabi.