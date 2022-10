Vooruitblik GP Mexico: Verstappen moet in zijn spiegels kijken

Max Verstappen kan zondag voor de vierde keer de Mexicaanse Grand Prix winnen, en heeft daarvoor met polepolisition de beste uitgangspositie. Al is de eerste startplaats niet ideaal op het Autodromo Hermanos Rodrigues. De tweevoudig wereldkampioen zal tijdens de lange tocht naar de eerste bocht goed in zijn spiegels moeten kijken.

Verstappen won de race vorig jaar zelf nog vanaf de derde startplaats, met een fraaie uitremactie in de eerste bocht. Er is zelfs een voor de Nederlander verontrustend (en betekenisloos) statistiekje dat race in de laatste vier edities niet door de polesitter werd gewonnen. Sterker nog, Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018), Charles Leclerc (2019) en Valtteri Bottas (2021) eindigden zelfs buiten het podium.

Door de bank genomen heeft Verstappen ook in Mexico de beste auto, met de van de toppers de hoogste topsnelheid op het kilometer lange rechte stuk. Hij heeft dus zowel bij de start als later in de race de wapens om zich te verdedigen, of aan te vallen als het nodig is. En al kon de Limburger zelf niet aanwijzen waarom hij altijd hard gaat in Mexico-Stad, is er toch iets aan het circuit dat goed bij zijn rijstijl past. Anders win je de race niet drie keer.

Gissen naar racetempo Mercedes

Mercedes meldt zich met twee coureurs vooraan. George Russell vergooide zelf een echte kans op zijn tweede pole van het seizoen met een fout in de kwalificatie, en Lewis Hamilton werd in het slotdeel geplaagd door motorproblemen. Toch gaat de tot dusver tegenvallende Mercedes goed in de ijle lucht op 2.300 meter hoogte. Wat er van het racetempo verwacht mag worden, is echter een vraagteken.

De tweede vrije training in Mexico werd net als een week geleden in de Verenigde Staten gebruikt voor bandentests van Pirelli. Echt representatieve long runs zijn er dus niet. Iedereen gaat er min of meer blind in. Volgens de bandenleverancier is een tweestopper de logische strategie, met een start op soft en dan twee keer medium. Starten op de rode banden is gezien de lengte naar de eerste bocht sowieso verstandig, omdat die banden net iets meer grip geven bij het wegrijden.

De startopstelling in Mexico 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Daniel Ricciardo (McLaren)

12. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Pierre Gasly (AlphaTauri)

15. Mick Schumacher (Haas)

16. Sebastian Vettel (Aston Martin)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Kevin Magnussen (Haas)*

20. Lance Stroll (Aston Martin)*

*na gridstraf

Problemen bij Ferrari

Grip was wat er bij Ferrari aan schortte in de kwalificatie, verder versterkt door motorproblemen. De krachtbron van de Scuderia heeft het moeilijk op de grote hoogte in Mexico. Met Carlos Sainz vanaf de vijfde plaats en Charles Leclerc als zevende, dreigt een lastige race voor het Italiaanse topteam. Ferrari lijkt een beetje te snakken naar het einde van het seizoen, en krijgt de auto zeker in de races al langere tijd niet op winnende snelheid.

Die snelheid ontbrak tot dusver ook bij Sergio Pérez in zijn thuisrace. De Mexicaan begint als vierde voor eigen publiek, en hoopt die de zege te geven. Daarvoor moet hij twee Mercedessen voorbij, én zijn teamgenoot. Die liet al onomwonden weten dat hij niet van plan is om cadeaus te geven. Een opsteker voor Pérez is dat de fans toch wel juichen voor hem, daarvoor hoeft hij niet per se te winnen.

De Grand Prix van Mexico start om 21.00 uur.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez

