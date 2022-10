Russell is hoopvol ondanks mislopen pole in Mexico: 'Wij hebben de snelste auto'

George Russell kon zichzelf wel voor zijn hoofd slaan na het mislopen van poleposition voor de Grand Prix van Mexico. De Brit van Mercedes, die vindt dat hij zaterdag de snelste tijd in de kwalificatie had moeten neerzetten, is desondanks hoopvol voor zijn kansen in de race.

De 24-jarige Russell naderde bij zijn laatste poging in Q3 de toptijd van Max Verstappen. Door een foutje in de laatste sector moest hij zijn ronde afbreken, waardoor Verstappen zondag voor de negentiende keer in zijn loopbaan een Formule 1-race vanaf pole mag starten.

"Het voelde alsof poleposition voor ons was, maar ik reed een vreselijke laatste ronde", zei een zelfkritische Russell op de persconferentie. "Dat neem ik mezelf kwalijk. Het team had meer verdiend voor het goede werk dat is verricht."

Daar kwam bij dat Russells teamgenoot Lewis Hamilton op het moment suprême niet op het randje kon racen, omdat zijn eerste tijd in Q3 ongeldig was verklaard vanwege het overschrijden van track limits. Hamilton noteerde uiteindelijk de derde tijd, achter Russell en polesitter Verstappen.

Voor Mercedes was dat hoe dan ook een hoopgevend resultaat in een moeizaam seizoen, waarin de renstal voor het eerst in jaren geen winnende auto heeft. In het hooggelegen Mexico, waar de hoge luchtweerstand van de W13 deels wordt weggenomen door de ijle lucht, lijken Russell en Hamilton eindelijk echt te kunnen meedoen om de winst.

'We kunnen Red Bull verslaan'

Vooral de start wordt interessant op Autódromo Hermanos Rodríguez. Het circuit kent een lang recht stuk tot de eerste bocht, waardoor leider Verstappen een goede start nodig heeft om Russell en Hamilton achter zich te houden.

"Ik denk dat we de snelste auto hebben dit weekend. Daarom zou ik niet weten waarom we niet kunnen winnen", zei een hoopvolle Russell tegen Sky Sports. "Max deed het wel weer geweldig vandaag. Het zal dan ook moeilijk worden om hem in te halen, vooral dankzij de kracht van Red Bull op het rechte stuk."

"Vooral op de baan denk ik niet dat we Verstappen zomaar kunnen passeren, dus we moeten strategisch zijn. Met Lewis en mij vooraan kunnen we denk ik agressief rijden. Het is zeker mogelijk om Red Bull te verslaan."

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Hierna staan er nog maar twee races op het programma dit seizoen: de Grand Prix van Brazilië (13 november) en de Grand Prix van Abu Dhabi (20 november).

De top drie van de kwalificatie in Mexico: George Russell, polesitter Max Verstappen en Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

