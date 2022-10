Verstappen rekent zich niet rijk met pole in Mexico: 'Was elke keer vechten'

Max Verstappen is uiteraard blij met zijn eerste poleposition bij de Grand Prix van Mexico, maar de Nederlander rekent zich nog niet rijk voor de race van zondag. Tijdens de kwalificatie zaterdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez presteerde zijn Red Bull-auto op het juiste moment waardoor sneller was dan Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

"Tot nu toe was het elke keer vechten met de auto om het voor elkaar te krijgen", zei de 25-jarige Verstappen tegenover Viaplay. "Ook gedurende de kwalificatie was het nog niet perfect. Uiteindelijk proberen we gewoon alles aan elkaar te knopen en uiteindelijk was dat genoeg voor de snelste tijd."

De tweevoudig wereldkampioen leek in het slotdeel van de kwalificatie een zware strijd uit te moeten vechten met zowel de Mercedes- als de Ferrari-coureurs. Maar in Q3 was de kopman van Red Bull duidelijk de snelste, met een tijd van 1.17,775. Eerder op de dag waren Russell en Hamilton wel sneller dan Verstappen in de derde vrije training.

"Iedereen zit hier best wel dicht bij elkaar", concludeerde Verstappen na de kwalificatie. "Mercedes zit er echt niet ver vanaf. Ik kwam tijdens de kwalificatie steeds beter in mijn ritme, we hebben het uiteindelijk goed gedaan."

'Anders moet ik maar wat later remmen'

Verstappen zal zondag bij de start in Mexico extra alert moeten zijn, omdat het circuit een lang recht stuk kent tot de eerste bocht. Dat geeft de coureurs op de tweede en derde plek ruimte om meteen een aanval te doen op de nummer één.

"We moeten gewoon een goede start hebben", besefte Verstappen. "En anders moet ik maar wat later remmen om de eerste plek vast te houden."

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar won Verstappen de race in Mexico-Stad en ook in 2017 en 2018 was hij de snelste. De Limburger is daarmee recordwinnaar.

Top tien kwalificatie Mexico 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.17,775

2. George Russell (Mercedes): +0,304

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,309

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,353

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,576

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,626

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,780

8. Lando Norris (McLaren): +0,946

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,164

10. Esteban Ocon (Alpine): +1,235

Max Verstappen juicht na zijn eerste eerste plaats in de kwalificatie. Foto: Getty Images

