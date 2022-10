Verstappen verslaat Mercedes-coureurs en pakt pole voor GP Mexico

Max Verstappen start de Grand Prix van Mexico zondag vanaf poleposition. De Nederlander was in Mexico-Stad sneller dan de Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton. Het is de eerste keer dat de tweevoudig wereldkampioen pole pakt in Mexico, de race die hij al drie keer wist te winnen.

Lokale held Sergio Pérez begint als vierde aan zijn thuisrace, voor de Ferrari van Carlos Sainz. Het Italiaanse topteam viel tegen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc kwam zelfs niet verder dan de zevende tijd. De Monegask moet ook Valtteri Bottas in de Alfa Romeo voor zich dulden.

Het is voor Verstapen de negentiende pole in zijn loopbaan. De Limburger leek in het slotdeel van de kwalificatie een zware strijd uit te moeten vechten met zowel de Mercedes- als de Ferrari-coureurs. Maar in Q3 was de kopman van Red Bull duidelijk de snelste, met een tijd van 1.17,775. Russell kwam het dichtste bij, maar moest toch nog drie tienden toegeven. Zijn laatste poging brak de Brit af omdat hij in de slotsector in de fout ging.

Grote hoogte helpt Mercedes en plaagt Ferrari

Mercedes komt goed voor de dag in Mexico omdat het circuit op een hoogte van 2.300 meter ligt. De ijle lucht op de hoogte maakt dat het team minder last heeft de hoge luchtweerstand die de auto al het hele seizoen plaagt. Ferrari heef het juist zwaar op het gladde asfalt. Leclerc had in de slottraining nog veel last van onderstuur en besloot voor de kwalificatie zijn afstelling om te gooien. Dat mocht niet baten. Ook klaagden de coureurs over problemen met de motor, die door de hoogte niet volop kan draaien.

Verstappen weet wel dat hij zondag goed in zijn spiegels moet kijken na de start. Het rechte stuk in Mexico is een kilometer lang, waardoor de coureurs nadat de lichten zijn gedoofd in elkaars slipstream kunnen duiken. Vorig seizoen ging de Nederlander zo vanaf de derde startplaats als leider de eerste bocht in, mede dankzij een briljante uitremactie op de beide Mercedes-coureurs.

Top tien kwalificatie Mexico 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.17,775

2. George Russell (Mercedes): +0,304

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,309

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,353

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,576

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,626

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,780

8. Lando Norris (McLaren): +0,946

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,164

10. Esteban Ocon (Alpine): +1,235

Bottas maakt indruk met Alfa Romeo

De zesde startplaats van Bottas is een opsteker voor de Fin, nadat hij vorige week in Austin nog op een positie in de punten van de baan spinde. Alfa Romeo begon goed aan het seizoen, maar heeft al races lang moeite om punten te pakken.

Lando Norris deed goede zaken voor McLaren, dat met Alpine verwikkeld is in een strijd om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De Brit bleef met zijn achtste plaats de coureurs van dat team voor. Fernando Alonso start als negende, Esteban Ocon als tiende. Daniel Ricciardo haalde met zijn elfde tijd het slotdeel van de kwalificatie net niet.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd)

