Verstappen derde in slottraining Mexico, Mercedes maakt indruk

Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Mexicaanse Grand Prix de derde tijd geklokt. De Mercedes-coureurs maakten indruk, met de snelste ronde van George Russell en een tweede tijd van Lewis Hamilton.

Verstappen moest met zijn Red Bull krap een halve seconde toegeven op de tijd van Russell. Helemaal vlekkeloos ging het niet bij de tweevoudig wereldkampioen, die in de slotfase een eerste poging op nieuwe banden afbrak omdat hij rechtdoor ging in bocht drie.

De tijden van de Mercedes-coureurs waren indrukwekkend. De hoge ligging van Mexico-Stad, op 2.300 meter, werkt wellicht in het voordeel van de auto. De lucht is ijl, en juist de Mercedes wordt al het hele seizoen geplaagd door hoge luchtweerstand op de rechte stukken.

Thuisfavoriet Sergio Pérez reed de vijfde tijd, achter Charles Leclerc in de Ferrari. Bij de Monegask ging ook zijn eerste poging op nieuwe softbanden niet helemaal goed, maar een klein foutje was niet genoeg om het gat van ruim 7 tienden op Russell te verklaren. Leclerc klaagde over een gebrek aan grip aan de voorkant van zijn auto. Teamgenoot Carlos Sainz reed de zesde tijd.