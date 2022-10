Mercedes-baas Wolff hoopt vooral dat soap rond Red Bull-budget nu voorbij is

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat de zaak rondom de budgetoverschrijding van Red Bull Racing in 2021 definitief gesloten is na de schikking tussen het team van Max Verstappen en de FIA. De Oostenrijker laat zich nauwelijks uit over de hoogte van de straf en wil de focus op de toekomst leggen.

"Ik hoop het van harte", antwoordde Wolff vrijdag op de vraag van Sky Sports of hij hoopt dat de zaak is gesloten met de schikking tussen de FIA en Red Bull Racing. "We kunnen 2021 nu definitief achter ons laten. Laten we nu eens kijken hoe het met de financiën van 2022 gaat."

Red Bull kreeg van de FIA een boete van 7 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) en mag 10 procent minder tijd besteden aan aerodynamische ontwikkeling vanwege een budgetoverschrijding in 2021. In dat jaar veroverde Verstappen zijn eerste wereldtitel na een zenuwslopende strijd met Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

"Over het geheel genomen is het goed om te zien dat er een straf is, of we die nu te laag of te hoog vinden", vervolgde Wolff, die verder niet wilde ingaan op de hoogte van de straf. "Hopelijk schrikt het voldoende af, zodat het niet meer gebeurt met een ander team."

Wolff benadrukt dat de ontstane schade voor Red Bull erger kan zijn dan alleen de boete en de sportieve sancties. "Ik denk dat het ook vooral reputatieschade veroorzaakt. Welk team je ook bent, je bent verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van je merk."

Ferrari vindt straf te laag

Namens Ferrari was assistent-teambaas Laurent Mekies uitgesprokener over de de straf voor Red Bull, dat 1,8 miljoen Britse pond te veel uitgaf. De Fransman vindt de sanctie niet zwaar genoeg om het behaalde voordeel in het titeljaar van Verstappen te compenseren.

"Bijna 2 miljoen is een aanzienlijk bedrag. Daarmee zou je twee tiende van een seconde per ronde kunnen winnen", zei Mekies bij Sky Italia. "Ik snap niet hoe de 10 procent minder testtijd dat gewonnen voordeel kan compenseren. Het budget dat niet aan aerodynamica besteed wordt, wordt nog wel ergens anders voor gebruikt."

Wolff en Mekies zijn dit weekend in Mexico-Stad, waar zondag om 21.00 uur de Grand Prix van Mexico wordt verreden. Zaterdag staan eerst nog de derde vrije training (19.00 uur) en de kwalificatie (22.00 uur) op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen