Leclerc crasht in tweede training GP Mexico, Russell snelst bij bandentest

Charles Leclerc is vrijdag gecrasht tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico. Mercedes-coureur George Russell was het snelst tijdens de de sessie die in het teken stond van een bandentest van Pirelli.

De 25-jarige Leclerc raakte halverwege de training de controle over zijn Ferrari kwijt en schoof achterstevoren de bandenstapel in. De Monegask kon ongedeerd uitstappen, zijn Ferrari was wel behoorlijk gehavend.

Op het moment van de crash stond Russell al bovenaan de tijdenlijst. De 24-jarige Brit mocht als een van de weinige coureurs op zachte banden rijden, omdat hij in de eerste training niet in actie was gekomen. Yuki Tsunoda eindigde als tweede, op acht tienden achterstand. Esteban Ocon completeerde de top drie, op 1,2 seconden van Russell.

Max Verstappen besloot de vrijdag in Mexico als zesde. Lewis Hamilton was het snelst van de coureurs die niet op de zachte banden hadden gereden. De Brit bleef Verstappen iets minder dan een tiende voor.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Zhou veroorzaakt tweede rode vlag

Zhou Guanyu zorgde in de slotfase voor de tweede rode vlag van de sessie en een vroegtijdig einde van de training. De Chinees van Alfa Romeo viel met een hydraulisch probleem stil in het stadiongedeelte. De sessie werd daarna niet meer hervat.

Vanwege de bandentest van Pirelli moesten de coureurs verplicht banden voor volgend jaar testen. De bandenleverancier maakte niet bekend op welke compound de coureurs reden, waardoor de tijden ook niet representatief voor de rest van het weekend zijn.

Het Grand Prix-weekend wordt zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training. Later op de avond (om 22.00 uur) begint de kwalificatie en zondag om 21.00 uur gaat de race van start.

Onze Formule 1-podcast De Boordradio is genomineerd voor een Podcast Award. Luister jij ook met plezier naar De Boordradio? Breng dan hier je stem uit en help onze podcastmakers Bas, Ho-Pin, Joost en Patrick aan een Podcast Award!

Aanbevolen artikelen