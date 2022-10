Verstappen noteert vierde tijd in eerste training Mexico, Sainz de snelste

Delen via E-mail

Max Verstappen heeft vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico de vierde tijd genoteerd. De Nederlander was precies even snel als zijn teamgenoot Sergio Pérez. Carlos Sainz van Ferrari klokte de snelste tijd en Charles Leclerc werd tweede.

De 25-jarige Verstappen reed net als Pérez een 1.20,827 in Mexico-Stad. Doordat Pérez zijn tijd eerder dan Verstappen had geklokt, werd de Mexicaan als derde geklasseerd. Sainz kwam tot een tijd van 1.20,707. Zijn teamgenoot Charles Leclerc was 0,046 seconden langzamer.