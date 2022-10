FIA straft Red Bull voor budgetkwestie: miljoenenboete en minder ontwikkelingstijd

Red Bull Racing krijgt een boete van 7 miljoen dollar en mag 10 procent minder tijd besteden aan aerodynamische ontwikkeling als gevolg van het overschrijden van de budgetlimiet in 2021. Dat maakte de FIA vrijdag bekend, nadat eerder al duidelijk werd dat er een schikking is overeengekomen tussen het team en de automobielfederatie.

De FIA stelt dat Red Bull vorig jaar 1,8 miljoen Engelse pond (1,6 procent) over het budget van 145 miljoen dollar is gegaan, maar laat weten dat het team van Max Verstappen niet frauduleus heeft gehandeld.

Wel stelde de FIA dat de overschrijding een stuk lager was geweest als Red Bull een belastingaftrek van 1,4 miljoen pond correct had opgenomen in de jaarreportage. Dan was er nog altijd sprake geweest van een overschrijding, maar van slechts 0,37 procent.

Omdat het een schikking, of Accepted Breach Agreement, betreft, is er geen mogelijkheid om in beroep te gaan. Red Bull moet de boete binnen 30 dagen betalen.

Red Bull mocht al minder aerodynamisch testen

De restrictie van aerodynamische ontwikkeling betekent vooral dat Red Bull de komende twaalf maanden minder tijd mag besteden in de windtunnel. De eerste plaats in het constructeurskampioenschap betekende al dat de renstal het minste van alle team mocht testen, namelijk 70 procent van het vastgesteld aantal van 80 uren. Dat is nu teruggebracht naar 63 procent middels een complexe rekenmethode.

Deze al bestaande regels zijn bedoeld om het veld dichter bij elkaar te brengen. De huidge nummer twee Ferrari mag bijvoorbeeld 75 procent van die 80 uur besteden, de nummer laatst 115 procent.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geeft om 18.30 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie over de schikking met de FIA.

