Hamilton (37) denkt nog niet aan stoppen: 'Wil nieuw meerjarig contract'

Lewis Hamilton staat op het punt om een nieuwe verbintenis met Mercedes te tekenen. De zevenvoudig wereldkampioen wil langer actief blijven in de Formule 1, ook omdat er volgens hem nog veel aan diversiteit binnen de sport moet worden gedaan.

Er is volgens Hamilton veel te doen op en naast de baan. "Als we het hebben over diversiteit: er moeten echt veel meer vrouwen de Formule 1 in komen. Dan heb ik het niet alleen over vrouwelijke coureurs. We moeten uitzoeken wat de barrières voor vrouwen zijn, zeker als het gaat om engineers en monteurs. Dus we moeten vrouwen een platform geven en kansen bieden. Daar moeten we mee aan de slag."