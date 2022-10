Alonso en Alpine krijgen na succesvol protest zevende plek van GP in VS terug

De internationale autosportfederatie FIA heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) de tijdstraf van dertig seconden voor Fernando Alonso in de Grand Prix van de Verenigde Staten ingetrokken. De coureur van Alpine krijgt daarmee zijn zevende plek en de bijbehorende WK-punten terug.

Alonso moest zondag zijn zevende plaats in Austin inleveren, nadat stewards een protest van het rivaliserende team Haas over de veiligheid van zijn auto hadden toegekend. Maar dat protest werd pas na de deadline aangetekend, waardoor de straf nu is teruggedraaid.

Haas vond dat Alonso, die onder meer zijn spiegel miste, uit eigen beweging naar de pitsstraat had moeten rijden voor reparatie. Het leverde Alonso aanvankelijk een tijdstraf van tien seconden op. Maar omdat de race al voorbij was, werd die straf omgezet in een tijdstraf van dertig seconden.

Het protest van Haas kwam volgens de FIA niet binnen de verplichte dertig minuten, terwijl het team daar alle tijd voor had. Een protest mag alleen ná dertig minuten worden aangetekend als het door omstandigheden onmogelijk is om dat eerder te doen.

Haas wijst naar FIA-official

Haas gaf toe dat het mogelijk was om het protest eerder in te dienen. Het Amerikaanse team legt de schuld bij een FIA-official, die zou hebben gezegd dat ze een half uur langer kregen. Volgens Haas hoefden de stewards zich daarom niet aan de strikte deadline te houden.

Door het terugdraaien van de straf krijgt Alonso zijn zevende plek terug en daarmee dus ook de zes punten. Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon schuiven een plekje naar achter. Ocon valt daardoor buiten de punten.

Alonso komt komend weekend in actie in Mexico, waar vrijdag om 20.00 uur wordt begonnen aan de eerste vrije training. Met nog drie races (Mexico, Brazilië en Abu Dhabi) te gaan staat de Spanjaard negende in de WK-stand.

