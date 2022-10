Verstappen denkt niet aan cadeautje voor Pérez: 'Hij kan op eigen kracht winnen'

Max Verstappen ziet het niet zitten om zijn teamgenoot en thuisfavoriet Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Mexico zondag te laten winnen. De Mexicaan is nog met Charles Leclerc in een strijd om de tweede plaats in het kampioenschap verwikkeld. Een tweede plaats helpt daarbij ook al, denkt Verstappen.

"Het is wel een van de doelen van het team dat 'Checo' tweede wordt in het kampioenschap", beaamde Verstappen donderdag in gesprek met Sky. Het zou voor het eerst in de geschiedenis van Red Bull Racing zijn als ze de eerste twee plaatsen van het kampioenschap bezetten.

Maar om Pérez nou te laten winnen, dat ziet Verstappen niet zitten. "Hij kan ook op eigen kracht winnen, dat heeft hij al laten zien. En dan is het ook veel waardevoller."

"Het gaat niet om cadeautjes geven", voegde de Nederlander toe. "Zolang we als eerste en tweede finishen, is het team blij. Het is sowieso mooi voor 'Checo' dat hij zijn thuisrace hier kan rijden, dus ik hoop dat hij het goed doet. Maar eerst maar eens zien waar we staan."

Verstappen weet niet waarom hij altijd goed gaat in Mexico

Verstappen won zelf al drie keer op Autódromo Hermanos Rodríguez, al weet hij niet waarom het altijd goed gaat in Mexico-Stad. "Ik heb geen idee. Het is in ieder geval erg glad. Je moet de auto hier iets meer heen en weer smijten."

"Deze baan is altijd erg goed voor ons geweest", stelde de tweevoudig wereldkampioen vast. "De auto werkt hier altijd goed. Maar nu is het heel anders, deze auto verschilt met die van de afgelopen jaren. Dus het is een beetje een vraagteken hoe het nu zal gaan."

Over het doel van Red Bull in de resterende drie races was Verstappen duidelijk. "We willen meer races winnen en de auto nog beter leren kennen. Dat hopen we volgend jaar weer te kunnen gebruiken."

