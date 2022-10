Red Bull sluit deal met FIA na overschrijden budgetlimiet bij eerste titel Verstappen

Red Bull Racing heeft een schikking getroffen met de FIA over het overschrijden van de budgetlimiet in 2021. De straf zou onder meer beperking van de tijd die het team van Max Verstappen in de windtunnel mag doorbrengen behelzen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Autosport. De deal wordt waarschijnlijk vrijdag bekendgemaakt.

Door NU.nl

Tijdens de afgelopen Grand Prix van de Verenigde Staten liepen er al onderhandelingen tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en FIA-president Mohammed bin Sulayem. Die werden stopgezet nadat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz zaterdag overleed.

Horner houdt nog altijd vol dat zijn team in 2021 niet meer heeft uitgegeven dan de toegestane 145 miljoen dollar. Volgens de interpretatie van de FIA heeft Red Bull 1,8 miljoen dollar te veel besteed. Horner beloofde na de deal openheid van zaken te geven. De Engelsman stelde dat het extra geld niet is besteed aan prestaties van de auto, maar onder meer aan reserveonderdelen.

De schikking heeft volgens het reglement een Accepted Breach Agreement. Een voorwaarde voor het sluiten van zo'n overeenkomst is dat het team erkent zich niet aan het financiële reglement te hebben gehouden. Ook de FIA geeft een samenvatting van de overeenkomst vrij.

Oproep tot zware straf

Concurrende teams en coureurs riepen op tot een stevige straf voor Red Bull. Aangenomen wordt dat het team naast de beperking van ontwikkelingstijd ook een geldboete krijgt. Red Bull zou reglementair gezien sowieso in 2023 al de minste tijd in de windtunnel mogen besteden, omdat het dit jaar constructeurskampioen is geworden.

Ook Aston Martin had zich volgens de FIA niet aan de regels gehouden, en ook dat team zou inmiddels een overeenkomst hebben met de FIA. Het Britse team gaf niet te veel geld uit in 2021, maar maakte procedurele fouten.

