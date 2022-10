Mexicaanse Grand Prix blijft tot en met 2025 op Formule 1-kalender

De Grand Prix van Mexico blijft zeker tot en met 2025 op de Formule 1-kalender. De koningsklasse maakte donderdag bekend dat het contract met de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-stad is verlengd.

Door Joost Nederpelt

De Formule 1 keerde in 2015 terug op het circuit in de Mexicaanse hoofdstad, nadat er eerder in de jaren '80 en '90 werd geracet.

Formule 1 is populair in Mexico, vooral dankzij thuisfavoriet Sergio Pérez. Op de editie in 2021 kwamen over het hele weekend 350.000 bezoekers af. Ook de editie van 2022 was binnen twee dagen uitverkocht. Die wordt komend weekend afgewerkt. De race start zondag om 21.00 uur.

"Elk jaar trekt deze Grand Prix grote aantallen gepassioneerde fans, en de sfeer is ongelooflijk", laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten. "Ik weet zeker dat iedereen blij is met dit nieuws." De race had al een plek op de kalender van 2023.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez is goed jachtterrein voor Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen won er de race al drie keer, waaronder in 2021.

