Sauber vanaf 2026 als fabrieksteam Audi op Formule 1-grid

Audi heeft woensdag aangekondigd dat het in de Formule 1 gaat samenwerken met Sauber. Het is de bedoeling dat het team vanaf 2026 als fabrieksteam op de grid staat.

Door onze sportredactie

Sauber werkt nu nog samen met Alfa Romeo, dat twee maanden geleden al aankondigde dat het eind volgend jaar de Formule 1 zou verlaten. Met coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu staat het team uit het Zwitserse Hinwil op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Eind augustus werd ook al bekend dat Audi als motorleverancier zijn entree zou maken in de koningsklasse van de autosport. Teambaas Frederic Vasseur is blij met de komst van Audi als partner. "De samenwerking tussen Audi AG en Sauber Motorsport is een belangrijke stap voor onze renstal nu we ons steeds verder opwerken richting de top van de grid", zegt Vasseur.

"Het is niet alleen een eer en een grote verantwoordelijkheid om het fabrieksteam van Audi te worden, het is ook de beste optie voor de toekomst. We hebben er het volste vertrouwen in dat we Audi kunnen helpen de doelen te bereiken die ze gesteld hebben voor hun Formule 1-avontuur."

2:15 Afspelen knop F1 verwelkomt Audi graag, maar wat heeft de autofabrikant er zelf aan?

Audi heeft deel van aandelen Sauber overgenomen

Audi maakte bovendien bekend dat het een deel van de aandelen van Sauber heeft overgenomen. Het is niet bekend hoe groot het aandelenpakket is.

In 2026 wordt een nieuw reglement van kracht in de Formule 1. Zo gaat er gereden worden met simpelere en goedkopere motoren, die volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Ook wordt het elektrisch vermogen van de auto's groter. Dat maakte de weg vrij voor Audi om in te stappen in de koningsklasse van de autosport.

Sauber is al sinds 1993 actief in de Formule 1 en rijdt momenteel met motoren van Ferrari. Dat blijft de komende drie jaar zo.

