Zoon van motorsportlegende Doohan rijdt in Mexico eerste training voor Alpine

Jack Doohan, de zoon van motorsportlegende Mick Doohan, maakt vrijdag namens Alpine zijn debuut in de Formule 1. De Australiër komt in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico.

Door onze sportredactie

De negentienjarige Doohan neemt op het Autódromo Hermanos Rodríguez het stoeltje over van de Fransman Esteban Ocon. Fernando Alonso, de andere vaste coureur van Alpine, komt wel gewoon in actie in Mexico-Stad.

Teams zijn verplicht om in een seizoen twee keer een rookie in te zetten tijdens een Formule 1-weekeinde. Doohan zal ook in actie komen tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen.

"We zijn allemaal onder de indruk van de progressie die Jack heeft geboekt", zegt teambaas Otmar Szafnauer van Alpine. "Hij verdient deze kans, terwijl we zijn hoge potentieel blijven koesteren. We weten zeker dat Jack zoveel mogelijk uit de eerste training gaat halen en veel ervaring opdoet."

Jack Doohan staat voor zijn eerste officiële optreden in de Formule 1. Foto: Getty Images

Mick Doohan veroverde vijf wereldtitels in 500cc-klasse

Doohan maakt sinds januari deel uit van het talentenprogramma van Alpine. Hij eindigde in 2021 als tweede in de Formule 3 en is momenteel bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2.

Jacks vader Mick Doohan is een legende in de motorsport. De inmiddels 57-jarige Australiër veroverde eind vorige eeuw vijf achtereenvolgende titels in de 500cc-klasse (1994-1998). Dat was op dat moment de koningsklasse in de motorsport.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Alpine bezet op dit moment met 144 punten de vierde plek in het klassement voor constructeurs. De race begint zondag om 21.00 uur.

