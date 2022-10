Alonso hekelt tijdstraf en zet FIA onder druk in beroepszaak Alpine

Fernando Alonso verwacht dat de internationale autosportfederatie FIA zijn tijdstraf van dertig seconden in de Grand Prix van de VS intrekt. De coureur noemt de beroepszaak die zijn team Alpine tegen die straf heeft aangespannen belangrijk voor de Formule 1.

"De beslissing zal uitwijzen of we de goede kant opgaan in onze geliefde sport", schrijft Alonso op Instagram. Het beroep dient donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico.

Alonso moest zondag zijn zevende plaats inleveren, nadat stewards een protest van het rivaliserende team Haas over de veiligheid van zijn auto hadden toegekend. De Spanjaard had tijdens de race een stevige aanrijding met de Aston Martin van Lance Stroll, maar slaagde erin zijn auto op de baan te houden en door te rijden. Wel zat zijn rechterspiegel los.

Haas vond de auto van Alonso onveilig en voerde aan dat de coureur naar de pitsstraat had moeten rijden voor reparatie. De stewards gaven Haas gelijk en door de tijdstraf zakte Alonso naar de veertiende plaats, buiten de WK-punten.

Alonso waardeert steun van publiek

Alpine is tegen de straf in beroep gegaan, omdat het team vindt dat de auto van Alonso veilig genoeg was. Bovendien zou Haas het protest te laat hebben ingediend.

Alonso schrijft op Instagram dat hij massale steun heeft ontvangen van mensen die vinden dat hij onterecht is gestraft. "Het is een van die zeldzame momenten in de sport dat ik het gevoel heb dat we allemaal op dezelfde lijn zitten en dezelfde mening hebben over de regels en voorschriften."

Met nog drie races te gaan - in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi - staat Alonso negende in de WK-stand. De Grand Prix van Mexico wordt zondag verreden.

