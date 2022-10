Tweede plaats geeft Hamilton vertrouwen dat hij kan terugkeren aan de top

Lewis Hamilton heeft er na het behalen van de tweede plaats in de Grand Prix van de Verenigde Staten vertrouwen in dat hij kan terugkeren aan de top. Ondanks dat Max Verstappen hem zondag in de laatste ronden van de race voorbijging en zegevierde, is de Brit positief over de progressie van zijn auto en het team.

Door onze sportredactie

"We hadden vandaag een goed tempo. Ik ben er nog. Ik weet dat als ze de auto nog beter maken, ik hem naar de top zal brengen. We moeten gewoon blijven werken", vertelde Hamilton na de race aan Sky Sports.

De zevenvoudig wereldkampioen leek in de VS eindelijk weer een GP te gaan winnen. Nadat Verstappen een pitstop van elf seconden had, vocht Hamilton zich naar de leiding in de race. Hij was dicht bij zijn eerst overwinning in 2022, tot Verstappen hem vijf ronden voor het einde alsnog voorbijging.



"Ik heb alles geprobeerd om aan de leiding te blijven, maar Red Bull was gewoon te snel", zei Hamilton. De Mercedes-coureur complimenteerde zijn team en is tevreden over de progressie van de auto. "We kwamen hier met flink wat upgrades en hebben het gat iets kleiner gemaakt. Daarnaast hadden we geweldige pitstops en een goede strategie als team."

'We blijven pushen'

De tweede plaats van de Brit en de vijfde plaats van teamgenoot George Russell geven Hamilton de hoop dat Mercedes het seizoen nog kan afsluiten als nummer twee in de strijd om de constructeurstitel. Red Bull is door de zege van Verstappen in de VS al zeker van de eerste plek.

Bovendien heeft Hamilton goede hoop dat hij dit seizoen toch nog een race wint. "We blijven pushen en we gaan de komende drie races alles geven."

De volgende Grand Prix is komend weekend in Mexico. Daarna staan nog races in Brazilië (13 november) en Abu Dhabi (20 november) op het programma.

