Alonso beseft dat hij geluk heeft gehad bij crash waarbij hij door de lucht vloog

Fernando Alonso is blij dat hij fysiek niets heeft overgehouden aan zijn crash met Lance Stroll in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De tweevoudig Formule 1-kampioen vloog zondag door de lucht en beschadigde zijn auto flink.

De ervaren Alpine-coureur kon zijn weg wonderwel vervolgen. "Ik wilde mijn auto langs de kant zetten, want ik dacht dat het klaar was. Na nieuwe banden en een nieuwe voorvleugel kon ik eigenlijk nog steeds niet geloven dat ik verder kon."

"Het is een lastige situatie. We gingen tegelijk naar links", beschreef hij het incident. "Het was dus niet zo dat hij reageerde. Het was een ongelukkig moment voor ons allebei."